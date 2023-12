Norwegia: Ukraińcy, którzy wyjadą do domu na Święta, mogą stracić status uchodźców

Norweski rząd zaostrzył przepisy migracyjne dla Ukraińców.

W grudniu Norwegia zaostrzyła swoje przepisy imigracyjne. W związku z tym, przebywający w tym kraju Ukraińcy, jeśli nie chcą stracić statusu uchodźców, nie mogą wyjechać na święta do swoich domów.

„Jeśli Ukraińcy podróżują między Norwegią w tę i z powrotem oznacza to, że nie potrzebują już ochrony” – podkreśliła w komunikacie norweska minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl. Przyznała też, że celem zmian w przepisach jest, aby uchodźcy z Ukrainy byli traktowani w taki sam sposób, jak inne grupy narodowościowe, które starają się o azyl w Norwegii.

Przypomnijmy, że na początku grudnia informowaliśmy, iż Norwegia zmienia warunki i zasady socjalne dla Ukraińców ubiegających się o status ochrony tymczasowej, próbując zmniejszyć „lukę” w stosunku do warunków w krajach sąsiednich, co czyni Norwegię bardzo atrakcyjną do relokacji. Zmiany dotyczą ograniczenia możliwości przyznawania zasiłków na dziecko, kontrolowania wyjazdów Ukraińców pobierających świadczenia socjalne tak, żeby albo większość czasu żyli w Norwegii, albo wyjechali na stałe. Ponadto, Ukraińcy będą musieli mieszkać w Norwegii nie trzy, ale pięć lat, jeśli chcą otrzymać stały pobyt.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Norwegii przyjechało 70 tys. Ukraińców, z czego aż 20 tys. dopiero jesienią 2023 rok. Norwegia przyjęła najwięcej uchodźców i emigrantów z Ukrainy spośród krajów nordyckich. Dla porównania w Szwecji, gdzie mieszka dwa razy więcej ludzi, zarejestrowano 44 tys. uchodźców z Ukrainy.

PAP zwróciła się o informacje do norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI). Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że prawie 30 tys. obywateli Ukrainy przyjechało do Norwegii z Polski, przy czym 3,3 tys. miało pozwolenie na pobyt w Polsce. Dane te opierają się jednak na dobrowolnych deklaracjach, nie na dokumentach. Norwegowie uważają, że wpływ na to ma przedłużająca się wojna oraz coraz częstsze wśród ukraińskich uchodźców myśli, by na dłużej osiąść gdzieś za granicą. Zaznaczono przy tym, że „masowy napływ uchodźców z Ukrainy do krajów ościennych, spowodował presję na niektóre państwa i spadek jakości usług (opieki nad uchodźcami)”. Ukraińcy w rozmowach mówią, że przyjechali do Norwegii, gdyż “są tu dobrze traktowani” oraz mają “lepsze prawa”.

Czytaj także: Norwegia może zapłacić Ukraińcom za powrót do domu

PAP / wnp.pl / Kresy.pl