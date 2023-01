Niemiecka diecezja uznała „różnorodność tożsamości i orientacji seksualnych”

W diecezji Limburg, której ordynariuszem jest przewodniczący Episkopatu Niemiec, ogłoszono wytyczne dotyczące podejścia Kościoła do seksualności, zakładające m.in. akceptację „różnorodności tożsamości i orientacji seksualnych” i związków jednopłciowych. Dokument może otwierać drogę do błogosławienia homozwiązków.

W niemieckiej diecezji Limburg, której ordynariuszem jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing, oficjalnie ogłoszono wytyczne dotyczące podejścia Kościoła do seksualności. Miało to miejsce podczas spotkania on-line „Wreszcie patrzymy na seksualność: Nowe podejście w diecezji”.

Jak podaje serwis PCh24.pl, jedno ze zdań tych wytycznych brzmi: „istnieje różnorodność tożsamości i orientacji seksualnych”. Według referentki ds. rodzinnych diecezji, Kathariny Döring, jest to centralne stwierdzenie.

Według portali, z takiego brzmienia wytycznych wynika, że we wszystkich parafiach i instytucjach diecezji Limburg musi zostać wprowadzone „pełne szacunku podejście” do „różnorodności tożsamości i orientacji seksualnych”. Tym samym, lokalny Kościół miałby respektować decyzję o formie związku, w jakim żyje dany człowiek, jako jego osobistą decyzję. W myśl takiego podejścia, jeżeli dwie osoby, niezależnie od tego, jakiej są płci, żyją ze sobą w wierności i wzajemnej trosce, to należy to uznać.

Ponadto, według wytycznych Kościół w Limburgu „z radością przyjmuje, gdy pary chcą, by ich związek miał błogosławieństwo Boże”. W opinii PCh24.pl może to oznaczać przygotowanie gruntu pod oficjalne wprowadzenie w diecezji bpa Bätzinga błogosławienia par jednopłciowych, przypuszczalnie na wzór tego, co wcześniej zrobili biskupi belgijscy.

Döring podkreśliła, że diecezjalne wytyczne są „ogromną zmianę” względem dotychczasowej praktyki Kościoła i obowiązywać będzie zasada: „Jest dobrze tak, jaki jesteś”. Ma to wyraźne określenie do związków jednopłciowych, które w myśl wytycznych miałyby być od teraz uznane przez duchowieństwo i wiernych za coś normalnego i akceptowalnego.

Ponadto, w dokumencie jest mowa o konieczności „wspierania” i „umacniania” każdego człowieka w jego własnych decyzjach dotyczących seksualności. Napisano tam również, że „dzieci są od urodzenia seksualne” i stąd muszą być informowane np. o tym, czym jest antykoncepcja.

PCh24.pl zaznacza, że mowa tu o oficjalnym dokumencie, a nie o propozycjach do dalszej konsultacji.

Jak podano, promotorzy opisywanych zmian uważają, że przyczynią się one do redukcji ryzyka pojawiania się problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Twierdzą, że do tego rodzaju przestępstw miałoby dochodzić m.in. „z powodu opresyjnej nauki Kościoła na temat seksualności”.

Przypomnijmy zarazem, że we wrześniu 2022 r. we Frankfurcie nad Menem miało miejsce 4. zgromadzenie generalne niemieckiej Drogi Synodalnej. Pierwszego dnia odbyło się głosowanie nad opracowywanym od kilku lat dokumentem, który postulował liberalizację nauczania Kościoła w aspekcie moralnym, szczególnie w sferze seksualności. Wzywano w nim oficjalnie m.in. do błogosławienia związków osób tej samej płci, zaakceptowania aktów homoseksualnych i współżycia pozamałżeńskiego, antykoncepcji, a nawet masturbacji. Dokument został nieoczekiwanie odrzucony w kluczowym głosowaniu. Powodem był brak poparcia wymaganej większości biskupów – 21 hierarchów było przeciw. Przewodniczący niemieckiego episkopatu, bp Georg Bätzing oświadczył jednak, że dokument i tak zostanie przedstawiony papieżowi Franciszkowi, jako rzekomy głos wiernych z Niemiec, zaś część biskupów dało do zrozumienia, że będzie wprowadzać te postulaty w swoich diecezjach. Zaznaczmy, że odrzucony przez biskupów tekst przekreśla biblijną naukę o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety, dopuszczając jego „wielopłciowość” i zrównując małżeństwo z innymi rodzajami związków.

Watykan wyraził dystans i obawy wobec propozycji tzw. niemieckiej Drogi Synodalnej podczas wizyty biskupów z Niemiec w Watykanie. „Lud Boży w Niemczech jest niecierpliwy i naciska na zmiany” – oświadczył szef episkopatu Niemiec, bp Georg Bätzing, któremu nie spodobało się m.in. to, że Watykan uznaje za zamkniętą kwestię święceń kapłańskich dla kobiet.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku Watykan opublikował dokument roboczy Synodu o Synodalności, który będzie podstawą dalszych prac w fazie kontynentalnej procesu synodalnego. Zawarto w nim takie postulaty jak np. diakonat kobiet, otwartość na LGBT, nowe podejście do rozwodników i poligamistów, czy stworzenie nowej, synodalnej liturgii.

Pch24.pl / Kresy.pl