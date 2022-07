Niemcy ostrzegały Kanadę, że jeśli nie otrzymają turbiny Nord Stream 1 to mogą przestać wspierać Ukrainę

Niemiecka minister spraw zagranicznych powiedziała, że Berlin ostrzegł Ottawę, że Niemcy mogą zostać zmuszone do zawieszenia pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy, jeśli rosyjska turbina gazociągu Nord Stream 1 która utknęła w Montrealu w wyniku kanadyjskich sankcji gospodarczych, nie zostanie zwrócona.

Jak poinformował w czwartek kanadyjski dziennik The Globe and Mail, niemiecka minister spraw zagranicznych powiedziała, że Berlin ostrzegł Ottawę, że Niemcy mogą zostać zmuszone do zawieszenia pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy, jeśli rosyjska turbina gazociągu Nord Stream 1, która utknęła w Montrealu w wyniku kanadyjskich sankcji gospodarczych, nie zostanie zwrócona.

Annalena Baerbock powiedziała, że ​​niemiecki rząd przekazał Kanadzie, że jeśli brakująca turbina doprowadzi do zatrzymania dostaw gazu z Rosji, może wywołać powszechne niepokoje i zmusić Berlin do wstrzymania poparcia dla Ukrainy.

W rozmowie z RND, niemieckim serwisem medialnym, Baerbock powiedziała w środę, że krajowe reperkusje polityczne odegrały ważną rolę w negocjacjach z Kanadą. Rząd Trudeau zgodził się wypuścić turbinę na początku tego miesiąca, a nawet zezwolić na import, naprawę i eksport do pięciu dodatkowych turbin dla Nord Stream 1, rurociągu, który dostarcza gaz ziemny do Niemiec i jest w większości własnością Gazpromu.

„Kanadyjczycy powiedzieli:„ Mamy wiele pytań”, a my powiedzieliśmy: „Możemy to zrozumieć, ale jeśli nie zdobędziemy turbiny gazowej, nie dostaniemy więcej gazu, a potem możemy w ogóle nie być w stanie udzielić Ukrainie jakiegokolwiek wsparcia, bo będziemy zajęci powstaniami ludowymi” – powiedziała RND minister spraw zagranicznych.

Była naciskana przez RND, czy naprawdę spodziewa się, że nastąpią niepokoje. Minister spraw zagranicznych powiedziała, że ​​to „być może trochę przesadza”, ale powiedziała, że ​​mówi o scenariuszu, w którym „nie mamy już gazu”.

Baerbock podkreśliła swoje uwagi, mówiąc: „To jest dokładnie mój punkt widzenia: nadal będziemy potrzebować gazu z Rosji”.

Jednak niemiecka ambasador w Kanadzie Sabine Sparwasser skontaktowała się z The Globe and Mail, mówiąc, że Niemcy nigdy nie groziły Kanadzie wycofaniem pomocy dla Ukrainy. Powiedziała, że ​​Niemcy zdecydowanie popierają Kijów, ale obawiają się, że wystarczy gazu na nadchodzącą ciężką zimę.

„Niemcy są największym donatorem Ukrainy po USA. Przyjęliśmy milion Ukraińców i witamy więcej” – powiedziała. „Zawsze jasno mówiliśmy wszystkim, w tym naszym ukraińskim kolegom, którzy są bardzo krytyczni wobec eksportu turbin, że należymy do najlepszych przyjaciół Ukrainy”. Sparwasser powiedziała, że ​​Niemcy i reszta Europy pracują nad odstawieniem rosyjskiego gazu ziemnego, ale nie chcą, aby przepływy gazu zostały „natychmiastowo” odcięte w celu zachowania funkcjonowania gospodarki w krótkim okresie. Powiedziała, że ​​jest to ważne, aby zachować ich zdolność do ochrony Ukrainy „tak długo, jak to będzie potrzebne”.

Według Ukraine Support Tracker Niemcy są na trzecim miejscu w pomocy Ukrainie jeśli chodzi o kwoty bezwzględne i na czternastym jeśli chodzi o Produkt Krajowy Brutto.

Zobacz też: Niemiecki think-tank: USA i Polska najmocniej wspierającymi Ukrainę krajami

Kresy.pl/Theglobeandmail.com