Niemcy chcą kupić izraelską tarczę antyrakietową. Media: Mogłaby chronić także Polskę

W związku ze wzrostem zagrożenia w Europie, wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę, niemiecki rząd rozważa zakup tarczy antyrakietowej. Pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3 – napisał w niedzielę Tagesschau. Strona Izraelska deklaruje, że system Arrow 3 może służyć także do zwalczania satelitów. Bild am Sonnntag uważa, że tarcza mogłaby objąć także Polskę.

Musimy lepiej bronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Potrzebujemy do tego tarczy antyrakietowej obejmującej cały kraj. Izraelski system Arrow 3, to optymalne rozwiązanie – Tagesschau cytuje wypowiedź Andreasa Schwarza (SPD) z komisji budżetowej ds. budżetu obronnego. „Izraelski system Arrow 3 to dobre rozwiązanie” – podkreślił Schwarz.

Kanclerz Olaf Scholz i inspektor generalny Bundeswehry Eberhard Zorn rozmawiali w ubiegłym tygodniu o sposobach wykorzystania specjalnego funduszu w wysokości 100 mld euro, przeznaczonego na wzmocnienie obronności. Omawiano także możliwość zakupu systemu Arrow 3 – pisze Tagesschau. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.

Niemiecki resort obrony odmówił komentarza nt. opisywanych informacji.

Koszt izraelskiego systemu to blisko 2 mld euro – zwraca uwagę Bild am Sonnntag. System mógłby zacząć działać w 2025 roku. Gazeta uważa, że możliwe byłoby włączenie do tego systemu obronnego również Polski, Rumunii czy krajów bałtyckich. „Możemy również rozciągnąć Żelazną Kopułę na nasze sąsiednie kraje. Odgrywalibyśmy wtedy kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy” – stwierdził Andreas Schwarz.

System Arrow 3, wraz z Żelazną Kopułą (Iron Dome), Procą Dawida (David’s Sling) i Arrow 2, jest częścią wielowarstwowej tarczy przeciwrakietowej Izraela. Pocisk przechwytujący jest pozbawiony klasycznej głowicy bojowej. System służy do przechwytywania pocisków balistycznych, m.ni. międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM). Zasięg pocisku to nawet 2400 km. Prezes Izraelskiej Agencji Kosmicznej deklarował, że Arrow 3 może służyć do zestrzeliwania satelitów.

Pod koniec lutego br. kanclerz Niemiec Olaf Scholz pod wrażeniem rosyjskiego ataku na Ukrainę zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 100 mld euro na siły zbrojne.

Ma to być jednorazowy specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro na „niezbędne inwestycje i projekty zbrojeniowe” – informował Scholz. „Od teraz będziemy co roku inwestować ponad dwa procent produktu krajowego brutto w naszą obronę” – zapowiedział.

