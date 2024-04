“Nie mamy możliwości zawrócenia z tej drogi” – wiceminister o CPK

Nie ma możliwości wycofania się z budowy CPK – oświadczył wiceminister Aktywów Państwowych Marcin Kulasek. “Nie jesteśmy gorsi ani od Niemców, ani od Francuzów” – wskazał.

Sekretarz Lewicy i wiceminister Aktywów Państwowych, Marcin Kulasek, był w piątek gościem programu Sławomira Jastrzębowskiego. Wiceszef MAP był pytany m.in. o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wyraził opinię, że audyty muszą zostać zrobione. Podkreślił, że nie wie, czy pieniądze zostały wydane w odpowiedni sposób.

Jak dodał, skoro jednak zostały wydane, to najgorzej by było, gdyby teraz okazało się, że idą w błoto. “Pewne rzeczy zostały zrobione i ten kierunek nam jest na pewno potrzebny (…) Myślę, że ostatecznie po tym, co się już wydarzyło, to nie mamy możliwości zawrócenia z tej drogi” – powiedział.

“My nie możemy się obawiać, że mamy skrzydła” – dodał wiceszef MAP. “Nie jesteśmy gorsi ani od Niemców, ani od Francuzów” – wskazał.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”, a także zasłaniając się interesem lotnisk regionalnych.

Jak informowaliśmy, spółka CPK miała przedstawić audyt finansowy na początku kwietnia br. Z powodu unieważnienia 4 przetargów, zdecydowano, że audyt prowadzony będzie siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych, nieznanych opinii publicznej konsultantów. Jak się okazało, w lutym br. Maciej Lasek postulował “rozważenie” zasadności szeregu działań dotyczących inwestycji, w tym “wstrzymania postępowań administracyjnych i innych działań, które skutkują wywłaszczaniem nieruchomości, w tym w szczególności wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK”.

salon24.pl / Kresy.pl