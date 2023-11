Największe lotnisko w Rosji instaluje system ochrony przed dronami

Nowy system ENOT-SD, zainstalowany na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, ma zapewnić temu obiektowi wysoki poziom ochrony przed dronami.

We wtorek rosyjskie media podały, że na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo zainstalowano system radarowy, służący do wykrywania i zakłócania bezzałogowych statków powietrznych.

Chodzi o o system ENOT-SD, który będzie używać oprogramowania Kaspersky Lab. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozróżniania, czy ma się do czynienia z ptakiem, dronem czy też samolotem. Umożliwi to zakłócanie wyłącznie dronów zbliżających się do lotniska, bez wpływania na jego funkcjonowanie. Zaznaczono, że system potrafi wykryć również bezzałogowce w warunkach ciszy radiowej.

Przedstawiciele służb lotniska Moskwa-Szeremietiewo oświadczyli, że podjęte w ostatnim czasie środki tego rodzaju mają na celu „zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów”.

Lotnisko Szeremietiewo jest największym lotniskiem w Rosji i główną bazą linii lotniczych Aerofłot.

W ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki ataków ukraińskich dronów na Moskwę i jej okolice. Parokrotnie, z powodu pojawienia się nad miastem bezzałogowców, moskiewskie lotniska tymczasowo wstrzymały loty.

TASS / Kresy.pl