Rosja: Bojowy wóz piechoty staranował ogrodzenie lotniska [+VIDEO]

Jak poinformował portal The Drive, we wtorek w ogrodzenie portu lotniczego w Wołgogradzie wjechał rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-3. Pojazd miał jechać na ćwiczenia.

Incydent miał miejsce we wtorek 20 października. Zgodnie z postem serwisu informacyjnego Baza w sieci mediów społecznościowych Telegram, pojazd był w drodze na poligon w celu odbycia ćwiczeń. Wóz uszkodził część systemu bezpieczeństwa, ale lotnisko dalej działa względnie normalnie – przekazał The Drive.

Z nagrania, które wydaje się być nakręcone kamerą przemysłową na lotnisku, wydaje się, że załoga, z pewnością podjęła celową decyzję o przejściu przez ścianę. Kierowca BMP-3, nie wydaje się próbować w żaden sposób zatrzymać się po pierwszym kontakcie z barierą. Bojowy wóz piechoty waży około 20 ton.

Z filmu nie wynika jasno, czy pojazd uległ uszkodzeniu podczas zdarzenia. Wieża pojazdu, w której mieści się działo kal. 100 mm, które może również wystrzelić przeciwpancerne pociski kierowane, oraz działo automatyczne kal. 30 mm, jest przesuwana do tyłu, co jest powszechną procedurą w przypadku czołgów i innych ciężkich pojazdów opancerzonych podczas podróży. To uchroniło lufę tej broni przed uderzeniem w ścianę.

Następnie w mediach społecznościowych pojawiły się dodatkowe zdjęcia przedstawiające zerwaną ścianę, a także osobę w mundurze wojskowym, prawdopodobnie kierowcę BMP-3, z różnymi skaleczeniami na twarzy i skutymi rękami. Nie jest jasne, czy odniósł te obrażenia podczas incydentu, czy aresztowania.

