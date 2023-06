Największe ćwiczenia natowskiego lotnictwa w historii

Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął największe ćwiczenia sił powietrznych państw członkowskich. Mogą one zakłócić ruch cywilnych linii lotniczych, jak twierdzi Euronews.

Ćwiczenia będą koorydynowane przez Niemcy. Ćwiczenia „Air Defender 23”, w których weźmie udział około 250 samolotów wojskowych z 25 państw NATO, ale też krajów partnerskich, w tym Japonii i Szwecji. W ćwiczeniach, które mają wzmocnić interoperacyjność i ochronę przed dronami i pociskami manewrującymi w przypadku ataku na miasta, lotniska czy porty na terytorium NATO, weźmie udział łącznie 10 tys. personelu.

Ćwiczenia opracowano jeszcze w 2018 r. w ramach środków reakcji Sojuszu na anektowanie Krymu przez Rosję. Generał niemieckich Sił Powietrznych Ingo Gerhartz podkreślał jednak, że „nie są one w nikogo wymierzone” – zacytował portal Euronews.

NATO jest zdeterminowane, by bronić „każdego centymetra” swojego terytorium, powiedział Gerhartz. Dodał jednak, że nie wyśle ​​żadnego samolotu „w kierunku Królewca”. „Jesteśmy sojuszem obronnym i tak są zaplanowane te ćwiczenia” – podkreślił generał.

Jednak według ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann, manewry będą miały również na celu wysłanie wiadomości do Rosji. „Byłabym bardzo zdziwiona, gdyby światowy przywódca nie zwrócił uwagi na to, co to pokazuje pod względem ducha tego sojuszu, co oznacza siła tego sojuszu” – powiedziała dziennikarzom. „Synchronizując się, pomnażamy naszą siłę” – dodała dyplomatka.

Gerhartz zauważył, że wielu pilotów będzie pracować razem po raz pierwszy. „Chodzi o pielęgnowanie starych relacji, które mamy, ale także o budowanie nowych relacji” – powiedział niemiecki generał.



W zeszłym roku do NATO dołączyła Finlandia, która ze wszystkich państw Sojuszu ma najdłuższą granicę z Rosją.

