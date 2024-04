MSZ nie wskazuje na odpowiedzialność Izraela za śmierć Polaka

Jonathan Swan zacytował na łamach amerykańskiego dziennika passus autorstwa Ariela Kahany, nacjonalistycznego publicysty izraelskiego i korenspondenta "Israel Hayom" - "Obaj kandydaci na prezydenta USA, Biden, jak i Trump, odwracają się retorycznie plecami do Izraela”. Właścicielem tej gazety jest miliarderka, Miriam Adelson, która do tej pory wpłacała znaczne pieniądze na kampanie wyborcze kandydatów amerykańskiej Partii Republikańskiej. To właśnie ona miała zaaranżować spotkanie Trumpa z izraelskimi dziennikarzami.



Dwóch z nich, w tym Kahana, spotkało się z Trumpem w jego rezydencji w Mar-a-Lago. Był prezydent USA i pretendent do ponownego zajęcia jego fotela powiedział, że Izrael traci poparcie społeczne dla ataku na Strefę Gazy, że obrazy zniszczeń są złe dla globalnego wizerunku Izraela i że premier Binjamin Netanjahu powinien szybko zakończyć wojnę. „Musicie to zrobić. Musimy dojść do pokoju. Nie możemy pozwolić, by to [wojna] dalej trwało" - zacytował "New York Times".