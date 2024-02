Moskiewski sąd wydał nakaz aresztowania rzecznika platformy Meta

Były prezydent USA Donald Turmp, który mimo przegranej z 2019 r. zamierza nim ponownie zostać ponownie, wypowiadał się podczas sobotniego wiecu wyborczego w Karolinie Południowej. Relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO - nie wymienił go z nazwiska: "'Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'".

Do słów byłego prezydenta odniósł się rzecznik Białego Domu. "Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne (...) To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej" - oświadczył.