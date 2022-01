Morawiecki: Wzywam Niemcy do oprzytomnienia

Ziobryści rozważają podjęcie prac nad projektem ustawy obniżającej polską składkę do unijnego budżetu - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Ma to być forma retorsji wobec Komisji Europejskiej.

Jak pisze "DGP", 22 lutego Trybunał Konstytucyjny ma odnieść się do wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym domaga się on zbadania m.in., czy możliwość nakładania przez TSUE kar na Polskę ze niezastosowania się do orzeczonego środka tymczasowego jest zgodna z art. 2, art. 4 i art. 90 ust. 1 Konstytucji RP.

"Jeśli trybunał orzeknie po naszej myśli, będzie to dla nas pretekst do przygotowania podstawy prawnej, najpewniej w formie ustawy, na mocy której Polska obniży wysokość składki do budżetu UE" – powiedział "DGP" polityk Solidarnej Polski.