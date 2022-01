Sekretarz generalny SPD uważa, że Nord Stream 2 nie powinien mieć związku ze „sporami politycznymi”

Gazociąg Nord Stream 2, który ma dostarczać rosyjski gaz do Niemiec, nie powinien być mieszany ze sporami politycznymi i sporami dotyczącymi praw człowieka, przekazał Reuterowi wysoki rangą urzędnik z partii SPD, która przewodzi rządowi koalicji w Niemczech.

„Nord Stream 2 jest, że tak powiem, prawie podłączony do sieci, a jedynie brak legalnych zezwoleń utrudnia ostateczne rozpoczęcie działalności” – powiedział w wywiadzie sekretarz generalny SPD, Kevin Kuehnert. „Na pewnym etapie w takiej dyskusji musi być pokój polityczny i prawny” – dodał.

Kuehnert uważa, że projekt kierowany przez rosyjski Gazprom nie powinien być mieszany z odpowiedziami na rosyjskie kontrowersje terytorialne z Ukrainą i kwestiami praw człowieka, gdzie Berlin ma jasne stanowisko.

Poparcie SPD dla rurociągu pod Bałtykiem kontrastuje ze stanowiskiem jej młodszego partnera koalicyjnego, Zielonych, ale odzwierciedla stanowisko chadeków byłej kanclerz Angeli Merkel.

Dla budowania trwałej architektury europejskiego bezpieczeństwa niezbędne są nowe, wiążące gwarancje – oświadczyła Sevim Dagdelen, szefowa frakcji Lewicy (Die Linke) w komisji spraw zagranicznych Bundestagu. Oświadczenie zostało wydane w kontekście planowanego na 10 stycznia szczytu Rosja-USA.

„Rząd federalny musi wreszcie znaleźć wspólne stanowisko wobec Rosji, opierające się na rozluźnieniu i zrozumieniu. Każdy, kto, jak minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, nieustannie grozi blokadą Nord Stream 2, niszczy politykę odprężenia wobec Rosji. Wzywamy rząd Niemiec do poparcia rozmów amerykańsko-rosyjskich, a także do wykluczenia ekspansji NATO, jak w 2008 roku. Wzywamy jednocześnie do wyjaśnienia rządowi ukraińskiemu, że jakiekolwiek militarne rozwiązanie konfliktu w Donbasie należy wykluczyć, podobnie jak wszelkie działania militarne w odniesieniu do Krymu. Trwająca dyskryminacja rosyjskojęzycznych obywateli na Ukrainie oraz zamykanie opozycyjnych kanałów telewizyjnych również nie pomagają w rozwiązywaniu konfliktów” – czytamy.

Kresy.pl/Reuter