MON zapewnia, że polskie okręty podwodne spełniają zasady BHP i nie są niebezpieczne dla załóg

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację posłów Konfederacji w sprawie starych, używanych przez Marynarkę Wojenną RP okrętów podwodnych typu Kobben.

Na początku sierpnia posłowie Konfederacji, Michał Urbaniak i Konrada Berkowicz, wystosowali do MON interpelację w sprawie stanu technicznego okrętów podwodnych typu Kobben używanych przez Marynarkę Wojenną RP. Jak pisaliśmy, pytali w niej m.in., czy remont na okręcie podwodnym ORP Bielik obejmował przystosowanie go do funkcji muzeum i do potrzeb niepełnosprawnych zwiedzających. Ponadto, posłowie chcieli się dowiedzieć, „czy korzystanie z okrętów klasy Kobben jest zgodne z zasadami BHP i nie zagraża bezpieczeństwu załogi?”, a także „czy w przypadku okrętów klasy Kobben ich wartość muzealna nie przewyższa wartości bojowej?”

W ubiegłym tygodni na te zapytania odpowiedział wiceminister obrony narodowej, c. W krótkiej odpowiedzi nie odniósł się do wszystkich pytań. W kwestii dotyczącej dostosowania okrętu ORP Bielik do funkcji muzealnych napisał:

„(…) naprawa bieżąca na ORP Bielik (przeprowadzona w 2019 r.) nie obejmowała przedsięwzięć związanych z przystosowaniem okrętu do potrzeb niepełnosprawnych zwiedzających, gdyż nie prowadzono prac przygotowujących do funkcji muzeum”.

Wiceminister zaznaczył również, że wykorzystywanie okrętów tego typu nie stwarza niebezpieczeństwa dla ich załóg i jest zgodne z zasadami BHP.

„Eksploatacja okrętów typu 207 Kobben jest zgodna z zasadami BHP i nie zagraża bezpieczeństwu załogi” – zapewnia MON.

W swojej interpelacji posłowie pisali:

„Obecnie używane przez Marynarkę Wojenną okręty podwodne typu Kobben mają już ponad 50 lat. W 2019 roku rozpisano przetarg na remont ORP Bielik. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 2018 roku wykazała konieczność wymiany ponad dwustu urządzeń lub elementów wyposażenia. ORP Bielik został poddany zakładanemu remontowi. Z kolei ORP Sokół został wycofany ze służby w 2018 roku i przeznaczony na okręt-muzeum” .

Jak informowaliśmy, przedstawiciele szwedz­kiego kon­cernu Saab oficjalnie twierdzą, że Polska wybrała Szwecję jako dostawcę okrętów podwodnych i że dotyczy to używanych jednostek klasy Södermanland. Nie chcieli jednak odpowiadać na żadne pytania o szczegóły dotyczące tej oferty.

Lars Brännström, szef mar­ke­tingu Saab Kockums, który mówił o współpracy Saab z Polską powiedział, że jego koncern oferuje Polsce jednostki klasy Södermanland. Zaznaczył, że są one już gotowe do działania, wyposażone w niezależny od dostępu powietrza system napędowym AIP. Zapowiedział, że zostaną dodatkowo wyposażone celem zwiększenia ich możliwości.

Na początku grudnia 2019 roku informowaliśmy, że MON przyznał się do prowadzenia ze Szwedami negocjacji ws. zakupu używanych okrętów podwodnych. Wówczas nie precyzowano, o jakie jednostki chodzi, choć komentatorzy mówili, że dotyczy to najpewniej jednostek typu A17. Wcześniej pisaliśmy, że ówczesne nieoficjalne doniesienia mówiły, że w ramach pozyskania trzech okrętów podwodnych nowej generacji (program „Orka”), polski rząd chce zastosować „rozwiązanie pomostowe” w postaci zakupu i za granicą starych okręty i ich odnowienia. Chodziło o dwie szwedzkie jednostki typu A17/Södermanland: „Södermanland” i „Östergötland”, czyli wprowadzone do służby w 1989 roku i zmodernizowane w 2003 roku okręty pierwotnie typu A17/Västergötland. Nieoficjalnie pisano wówczas, że mają one zostać wyremontowane w Szwecji, co najmniej za miliard złotych, po czym miałyby zostać przez Marynarkę Wojenną RP wyleasingowane, a w 2026 roku przekazane na własność. Zwracaliśmy wówczas uwagę, że wtedy będą to już jednak okręty blisko 40-letnie i nie wiadomo, czy będzie to miało wpływ na decyzję ws. przyszłego zakupu okrętów podwodnych typu A26 od Szwedów, czy też doprowadzi to do kolejnego przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji programu „Orka”.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. informowano, że rząd Szwecji rozpoczął oficjalne starania w parlamencie o zgodę na sprzedaż do Polski dwóch okrętów podwodnych tego typu. Z kolei w lipcu MON potwierdził, że trwają rozmowy ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania zmodernizowanych okrętów podwodnych A17 w ramach zdolności pomostowej.

