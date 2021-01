MON wymijająco o dostarczaniu dronów do polskiej armii

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację w sprawie stanu wyposażenia Wojska Polskiego w bezpilotowe środki latające. Ministerstwo nie podaje szczegółów, ale zapewnia, że do sił zbrojnych sukcesywnie wprowadzane są drony.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację z 26 listopada wysłaną między innymi przez posła SLD Roberta Kwiatkowskiego w sprawie stanu wyposażenia Wojska Polskiego w bezpilotowe środki latające. Ministerstwo nie podaje szczegółów, ale zapewnia, że do sił zbrojnych sukcesywnie wprowadzane są drony.

„Uprzejmie informuję, że resort obrony narodowej, analizując doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych, już wcześniej – w ramach „Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych” – zidentyfikował potrzeby i określił Wymagania Operacyjne dotyczące pozyskania zdolności do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym” – poinformował w odpowiedzi Wojciech Skurkiewicz.

Ministerstwo zapewnia, że do sił zbrojnych sukcesywnie są wprowadzane kolejne zestawy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do szczebla taktycznego. Ponadto, w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” (który jest dokumentem niejawnym), obejmującym finansowanie zadań do 2035 roku, miały zostać wydzielone i zaplanowane środki finansowe na pozyskanie kolejnych BSP, m.in. poniższych typów: BSP ZEFIR; BSP GRYF; BSP ORLIK; BSP WIZJER.

Zasadnicze zamierzenia w ramach zdolności do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza, m.in. przez BSP, ujęto w „Programie Operacyjnym Rozpoznanie obrazowe i satelitarne OBSERWATOR” (który jest dokumentem niejawnym). „Program Operacyjny na osiągnięcie zdolności operacyjnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w latach 2019-2035” ujmuje nie tylko zakupy sprzętu wojskowego, lecz również zamierzenia organizacyjne i zadania inwestycyjne, dotyczące dostosowania lub wybudowania nowej infrastruktury nowo wprowadzanego sprzętu wojskowego. Określa także przedsięwzięcia szkoleniowe i logistyczne (w tym pozyskanie środków bojowych), mające na celu zapewnienie osiągnięcia przez jednostki rozpoznawcze wymaganego poziomu gotowości do działania.

Kresy.pl/Gov.pl