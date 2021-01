Enigmatyczne odpowiedzi MON na interpelacje dotyczące modernizacji obrony przeciwlotniczej

Na stronie Sejmu opublikowano 15 stycznia odpowiedź MON na interpelacje poselskie dotyczące modernizacji obrony przeciwlotniczej, m.in. z wykorzystaniem doświadczeń z konfliktu o Górski Karabach.

Pierwsza interpelacja została złożona przez posła Pawła Szramkę (poseł niezrzeszony). Parlamentarzysta pytał resort obrony o kwestię zakupu systemu dowodzenia do systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew (oprócz krajowego rozwiązania jest również rozważany zakup amerykańskiego systemu IBCS). „Wedle otrzymanych przeze mnie informacji, w najbliższym czasie resort planuje podjąć decyzję dotyczącą zakupu systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu do tegoż systemu. Rozważany jest między innymi zakup amerykańskiego systemu IBCS, co w opinii osób zajmujących się tym tematem może oznaczać brak dostępu do kodów źródłowych, a więc uzależnienie się od armii Stanów Zjednoczonych oraz utratę pełni kontroli nad własnym systemem. Tymczasem media już od dłuższego czasu donoszą o budowanym przez polski przemysł obronny systemie dowodzenia i kontroli C2 dla systemu obrony Narew. C2 miałby być jednym z trzech podstawowych komponentów zestawów Narew, obok pocisków rakietowych i stacji radiolokacyjnych. Jednym z wielu argumentów przemawiających za wykorzystaniem polskiego systemu dowodzenia w Narwi, jest chociażby utrzymanie zdolności współdziałania z istniejącymi elementami obrony powietrznej” – napisał poseł.

Resort obrony odpisał w sposób enigmatyczny, że „kwestie budowy systemu obrony powietrznej nowej generacji znajdują odzwierciedlenie w wymaganiach operacyjnych Sił Zbrojnych RP i ich realizacji w programach modernizacyjnych. Możliwość zastosowania w systemie NAREW narodowego systemu dowodzenia i kierowania walką C2, opracowanego samodzielnie przez polski przemysł obronny, jest przedmiotem ciągłych analiz, uwzględniających szacowanie ryzyka, związanego z osiąganiem zakładanych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, w kontekście potencjału polskiego przemysłu obronnego”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Druga odpowiedź dotyczyła interpelacji, która została złożona na początku grudnia przez posła Roberta Kwiatkowskiego (Lewica). Poseł zwrócił się z serią pytań do resortu. Pytania dotyczyły kwestii modernizacji systemu obrony przeciwlotniczej w oparciu o doświadczenia i analizy z konfliktu o Górski Karabach.

W odpowiedzi, która została udzielona przez resort czytamy, że „oparty na zestawach rakietowych średniego zasięgu PATRIOT system WISŁA jest przeznaczony do zwalczania zagrożeń w najwyższej warstwie polskiego systemu obrony powietrznej, co obejmuje zwalczanie rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, rakiet samosterujących, pilotowanych środków napadu powietrznego oraz bezpilotowych statków powietrznych. Stanowiące środkową warstwę systemu obrony powietrznej, planowane do pozyskania baterie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu NAREW, również powinny być zdolne m.in. do zwalczania poszczególnych klas bezpilotowych statków powietrznych, zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP. Z kolei, pozyskiwane dla Sił Zbrojnych RP systemy VSHORAD, przeznaczone do zwalczania zagrożeń na bardzo krótkim zasięgu, stanowią realizację wymagań Sił Zbrojnych RP w odpowiedzi na zagrożenia współczesnego i przyszłego pola walki na najniższym poziomie i stanowią systemy komplementarne, które nie mogą być traktowane zamiennie z perspektywy budowy kompleksowej obrony powietrznej kraju. Przykładami programów przeznaczonych na potrzeby bardzo krótkiego zasięgu są – realizowane przez podmioty polskiego przemysłu obronnego (m.in. przez PIT-RADWAR S.A.) – umowy na dostawy samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych POPRAD, przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PILICA oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych PIORUN. Podkreślić należy również, że Plan Modernizacji Technicznej przewiduje także inne zadania związane z budową systemu obrony powietrznej, które są planowane do realizacji w obecnej perspektywie planistycznej, a poprzedzające je prace analityczne będą obejmować zarówno zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa, jak i postęp technologiczny w obszarze zagrożeń oraz systemów uzbrojenia”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W ramach programu Wisła podpisana została międzyrządowa umowa ze Stanami Zjednoczonymi na zakup czterech zestawów ogniowych Patriot PAC-3+. Zakup dwunastu kolejnych jest zaplanowany na następne lata. Program Narew obejmuje z kolei zamówienie około 20 baterii, które mają trafić do Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Rekomendacje dotyczące przyszłości programu zostały opracowane i przesłane do ministra Mariusza Błaszczaka w listopadzie 2020 roku.

Zobacz także: Izraelska oferta z transferem technologii w ramach programu Narew

sejm.gov.pl / Kresy.pl