Media: USA prowadziły tajne negocjacje pokojowe za plecami Ukrainy

Wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej Jurij Szwytkin odniósł się we wtorek do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o chęci Polski do przystąpienia do programu Nuclear Sharing. Szwytkin wyraził opinię, że mogłoby to doprowadzić do "poważnego konfliktu". "Oczekiwanie Polski jest dość realistyczne. Może to po prostu doprowadzić do spirali napięć - to łagodna opcja. Gorszy scenariusz to trzecia wojna światowa z użyciem broni nuklearnej" - oświadczył, cytowany przez portal rosyjskiego radia Govorit Moskwa.

Jego zdaniem, kraje NATO "podejmują coraz więcej kroków w tym kierunku". "Nie rozumieją i nie zdają sobie dziś sprawy, że nie będzie zwycięzców i przegranych" - stwierdził.