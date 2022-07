Wnuk Mołotowa mówił o I rozbiorze Polski. „To samo robimy teraz” [+VIDEO]

Wnuk szefa radzieckiej dyplomacji – Wieczesława Mołotowa – mówił m.in. o I rozbiorze Polski. „Zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś wróciły do Imperium Rosyjskiego” – stwierdził.

Wnuk Mołotowa, Wieczesław Nikonow, pojawił się w programie „Wielka gra” w rosyjskiej telewizji. Przypominał, że 25 lipca przypada rocznica I rozbioru Polski. „Zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś wróciły do Imperium Rosyjskiego” – stwierdził. „Wzięliśmy swoje i to samo robimy teraz” – powiedział. Wyraził opinię, że „Rosja już wkrótce odzyska swoje ziemie”.

W rosyjskiej TV wnuk Mołotowa – W. Nikonow w swoim programie „Wielka gra” wspomina, że 25 lipca przypada rocznica I rozbioru Polski stwierdzając, że wtedy Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś wróciły do Imperium:„wzięliśmy swoje”,i to samo robimy teraz. pic.twitter.com/7tcDapq3Zi — Katarzyna Chawryło (@ChawryO) July 26, 2022

Mówiąc o I rozbiorze Polski zagroził państwom, które sprzeciwiają się rosyjskiej polityce. Stwierdził, że we wspomnianym okresie zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś „wróciły do imperium”. „Podobnie będzie teraz. Wzięliśmy swoje i to samo robimy teraz”- dodał.

To nie pierwsza tego typu wypowiedź Wiaczesława Nikonowa.

W 2019 stwierdził on, że „Warszawa przebija dno, broniąc znanego antysemity!”. Chodziło wówczas o reakcję polskiego MSZ na słowa Władimira Putina o Józefie Lipskim – ambasadorze Polski w III Rzeszy przed II wojną światową.

Przypomnijmy, że w 2009 roku Wiaczesław Nikonow stwierdził na łamach dziennika „Izwiestija”, że „w 1939 roku Związek Radziecki był gotów pomóc Polsce, ale by to było możliwe musiałaby się ona na to zgodzić”.

Również w 2009 roku rosyjska państwowa telewizja informacyjna Wiesti zaprezentowała film dokumentalny “Sekrety tajnych protokołów”, w którym zarzuciła Polsce sprzymierzenie się z Adolfem Hitlerem przeciwko ZSRR.

Kresy.pl