Media: Rosja dostarczyła Iranowi samoloty szkoleniowe Jak-130 [+FOTO/VIDEO]

Jak przekazał w niedzielę portal The Drive, Rosja dostarczyła Iranowi samoloty szkolne Jak-130 co jest najnowszym przykładem zacieśniania się więzi wojskowych Moskwy i Teheranu oraz związanego z nimi handlu bronią.

Agencja informacyjna Tasnim, powiązana z Irańskim Korpusem Strażników Rewolucji, podała w sobotę, że Siły Powietrzne Islamskiej Republiki Iranu (IRIAF) przyjęły instruktorów. Opublikowano również zdjęcie Jaka-130 w hangarze, na którym widać dobrze widoczne malowanie IRIAF. Film na Twitterze przedstawia samolot w tym samym malowaniu, który rzekomo kołuje w irańskiej bazie lotniczej Isfahan.

Undated image and video leak of Yak-130 in Isfahan, Iran. Yesterday there were rumours that 2 Yak-130s had been transferred to Iran, and today these images have been shared through unofficial sources.

These trainers are Iran’s first observed practical step to adopting Su-35s. pic.twitter.com/osIgwwCNOr

