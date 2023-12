Masakra chrześcijan w Nigerii. Islamiści zaatakowali w czasie Bożego Narodzenia

Po raz kolejny w święta Bożego Narodzenia islamscy fundamentaliści zaatakowali chrześcijańskie wioski w Nigerii. Zabili co najmniej 140 osób.

W Nigerii, w stanie Plateau, w czasie świąt Bożego Narodzenia doszło do serii ataków na chrześcijan. Ten region Nigerii leży na pograniczu muzułmańskiej północy a chrześcijańskiego południa. Często dochodzi tam do walk i rozruchów, a w okolicy grasują bojówki, napadające na wioski. Ich mieszkańcy określają tych ludzi wprost jako bandytów.

Ataki rozpoczęły się w sobotę 23 grudnia – już wówczas śmierć poniosło 113 osób. W niedzielę 24 grudnia, w Wigilię, zbrojne grupy napadły na śpiących jeszcze mieszkańców wsi, mordując ludzi i paląc domy. W samo Boże Narodzenie uzbrojeni mężczyźni napadli na kilka wiosek zamieszkanych przez chrześcijan. Według relacji mediów, spowodowali „krwawą łaźnię”. W sieci pojawiły się też zdjęcia z kościoła, w którym doszło do masakry.

Nigeria – New photos from within a church where at Christmas Christians were massacred in the name of Allah. Around 150 are confirmed dead so far, properties & farms were looted and burned. This is on par with what Hamas did, but the MSM & dancing Western Hamas fans ignore 🇳🇬 pic.twitter.com/XNsAmVH17H

CHRISTMAS MASSACRE IN NIGERIA:

The death toll is 140 and climbing after a series of coordinated attacks by Jihadist forces in Plateau.

They attacked 20 Christian communities in Central Nigeria, raiding and burning homes while civilians were asleep. 300 are injured and 221 homes… pic.twitter.com/IVWvSe3a2K

— End Wokeness (@EndWokeness) December 26, 2023