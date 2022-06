Nigeria: Zamach na kościół katolicki. Ponad 50 zabitych

Co najmniej 50 osób zginęło w zamachu na kościół katolicki w stanie Ondo na południowym zachodzie Nigerii – podaje agencja Reuters. Wśród zabitych były kobiety i dzieci.

Lokalne media podały, że napastnicy strzelali do wiernych i zdetonowali materiały wybuchowe w kościele. Wśród zabitych były kobiety i dzieci. Zginęło co najmniej 50 osób. Tożsamość i motywy napastników nie zostały jak dotąd ustalone.

Prezydent Muhammadu Buhari potępił atak, nazywając go „haniebnym”.

„Zaangażujemy wszelkie dostępne środki, aby wytropić napastników i zmusić ich, by zapłacili za swoje czyny” – zadeklarował gubernator stanu Ondo Oluwarotimi Akeredolu, który przerwał podróż do stolicy kraju, Abudży, i po ataku wrócił do Ondo.

Nigeria to najbardziej zaludniony kraj Afryki. Często dochodzi tam do zamachów na tle religijnym i porwań dla okupu, dokonywanych przez uzbrojone gangi – zwraca uwagę agencja Reuters. Nigeria wstrząsana jest też terrorystyczną działalnością dżihadystycznej organizacji Boko Haram, która doprowadziła do śmierci już ponad 36 tys. osób. Ponad 2 mln ludzi musiało z kolei uciekać ze swoich domów.

Tego rodzaju ataki zdarzają się głównie na północy i północnym wschodzie kraju. W południowo-zachodniej części państwa były do tej pory rzadkością.

W Nigerii chrześcijanie (w większości protestanci) żyją głównie w południowej części kraju. Na północy dominują muzułmanie. Islam (przede wszystkim sunnicki) wyznaje blisko połowa mieszkańców Nigerii, w tym Fulani.

Pod koniec sierpnia 2020 roku nigeryjscy biskupi wezwali do modlitwy o ocalenie ich kraju. Przez czterdzieści dni chrześcijanie prosili o uwolnienie od prześladowań ze strony dżihadystów.

reuters.com / Kresy.pl