Marszałek województwa mazowieckiego: Projekt CPK jest megalomański

Portal Balkan Insight, znany z krytycznego nastawienia do Serbii, podał w marcu informację, że państwo to dokonało co najmniej dwóch dostaw broni do Izraela po rozpoczęciu ofensywy w Strefie Gazy przez państwo syjonistyczne. Portal powołuje się na dane Checkpoint, serwisu gromadzącego informacje handlowe państwa serbskiego dotyczące podmiotów gospodarczych. Wynika z nich, że główny państwowy podmiot zajmujący się handlem bronią w Serbii, Yugoimport-SDPR, wyeksportował do Izraela towary o wartości 540 120 euro w październiku i 510 tys. euro w lutym. Tymczasem w marcu nastąpił radykalny wzrost eksportu uzbrojenia do Izraela, do wartości 14 mln euro.



Jak twierdzi Balkan Insight poprzednie tak duże dostawy serbskiej broni do Izraela miały miejsce w marcu kwietniu 2023 r.. Państwowa fabryka amunicji Prvi Partizan w Użicach sprzedała Tel Awiwowi uzbrojenie o wartości około 780 tus. euro.