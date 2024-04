Lasek o CPK: ten projekt nie miał prawa się wydarzyć w takiej skali. Realny termin oddania to 2032-2035

Spółka CPK miała przedstawić audyt finansowy na początku kwietnia. Z powodu unieważnienia 4 przetargów, zdecydowano, że… audyt prowadzony będzie siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska oraz przy… wykorzystaniu zewnętrznych, nieznanych opinii publicznej konsultantów. Jak się okazało, w lutym br. Maciej Lasek postulował “rozważenie” zasadności szeregu działań dotyczących inwestycji, w tym “wstrzymania postępowań administracyjnych i innych działań, które skutkują wywłaszczaniem nieruchomości, w tym w szczególności wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK”.

“Przygotowuję rekomendacje dla premiera, żeby mógł się zapoznać z tym, z czym zetknęliśmy się, wchodząc do spółki Centralny Port Komunikacyjny. Istotne jest dziś to, że nawet zewnętrzni doradcy potrafili powiedzieć, że projekt CPK nie miał prawa się wydarzyć w takiej skali i w takim sposobie prowadzenie inwestycji” – mówił w Polskim Radiu 24 pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak informowaliśmy pod koniec marca br., unieważniony został czwarty przetarg na audyt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oznacza to kolejne opóźnienie inwestycji.

“ALE JAJA. 4-ty przetarg na audyt #CPK TANGO DOWN, tym razem z uwagi na brak chętnych. Terminy rozstrzygnięcia kolejnych przetargów OPÓŹNIONE z 2.04 na koniec miesiąca. Audyt wewnętrzny wspomagają zewnętrzni, nieujawieni przez @LasekMaciej ‘eksperci’. Transparentność” – napisał wtedy na platformie X Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT.

Maciej Lasek na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że spółka CPK przekazała zgodnie z planem osiem raportów, w tym jeden przygotowany przez zewnętrznego doradcę. “Dotyczą harmonogramów, programu społeczno-gospodarczego, środków wydanych na marketing, finansowania projektu. Znajdujemy się na etapie weryfikacji tych dokumentów, które wprost pokazują, że byliśmy dotychczas oszukiwani ws. terminu oddania lotniska. Dotyczy to również kolei, bo projekt obejmuje budowę kolei dużych prędkości. Okazuje się, że wszystko to, co mówili Marcin Horała (pełnomocnik poprzedniego rzadu ds. CPK) i Mikołaj Wild (były prezes zarządu spółki CPK), nie ma absolutnie poparcia w faktach” – powiedział Maciej Lasek.

Jak podkreślił, jeszcze w kwietniu mają zostać przedstawione wnioski z audytu. “Projekt CPK wymaga przemodelowania. Nie mówimy, że nie trzeba go prowadzić. Jednak wskutek zaniedbań naszych poprzedników kończy się na Mazowszu przepustowość lotnisk. Tak naprawdę zakończy się na lotniskach Okęcie i w Modlinie w przyszłym roku. Mamy zatkane lotnisko w Modlinie, zakaz lotu w nocy na lotnisku Chopina. Nowe centralne lotnisko jest w Polsce potrzebne, ale musimy nadganiać zaniedbania naszych poprzedników, żeby można było doczekać do wybudowania CPK zgodnie z zasadami sztuki. Poprzednicy zachowali się jak piraci przy abordażu innego okrętu, którzy dziurawią armatami własny okręt, aby nie mieli dokąd wrócić. Decyzją o zakazie dokończenia modernizacji lotniska Chopina zablokowali port na przepustowości 20 mln pasażerów i możliwość rozwoju Polskim Liniom Lotniczym LOT” – mówił Lasek.

W opinii pełnomocnika rządu ds. CPK realny termin oddania lotniska do użytku to lata 2032-35. “Musimy przygotować rozwiązania pomostowe po PiS. Chodzi o inwestycje na lotnisku Chopina i w Modlinie. Będziemy też pracować nad tym, aby można było wykorzystać lotnisko w Radomiu. Natomiast w Barowie nie została jeszcze wbita ani jedna łopata. Znajdujemy się na etapie projektowania lotniska. Pierwsze decyzje kierunkowe będą mogły być zakomunikowane w kwietniu. Nie mamy już czasu” – podsumował Lasek.

Podczas czwartkowego posiedzenia zespołu parlamentarnego “Tak dla rozwoju. CPK – Atom – Porty”, były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Marcin Horała, przedstawił fragment dokumentu, do którego dotarł podczas kontroli poselskiej w spółce CPK SA.

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, wysłał 12 lutego 2024 r. do zarządu CPK SA pismo, w którym postulował “rozważenie” zasadności szeregu działań dotyczących inwestycji, w tym “wstrzymania postępowań administracyjnych i innych działań, które skutkują wywłaszczaniem nieruchomości, w tym w szczególności wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK”.

“Skrupulatność w wydawaniu publicznych pieniędzy jest ważna i chwalebna, ale nie widać w tym ‘słonia w menażerii’ czyli ile kosztuje rok opóźnienia w budowie CPK, a to są miliardy. Takie polecenie sabotowania przez spółkę postepowań administracyjnych kluczowych dla realizacji programu, do którego powołana jest spółka i pełnomocnik, parę znamion wyczerpuje, choć jest tu ostrożność procesowa” – stwierdził Marcin Horała.

Maciej Wilk ze Stowarzyszenia “Tak dla CPK” w mediach społecznościowych stwierdził, że Maciej Lasek “w sposób równie jednoznaczny, co bezprawny, instruuje Zarząd do zaniechania wszelkich czynności projektowych, co przekłada się na szkodę wielkiej wartości dla spółki”.

‼️ NADUŻYCIE WŁADZY ‼️ W piśmie do spółki @CPK_PL z dnia 12.02.2024, Pełnomocnik Rządu ds. Likwidacji #CPK w sposób równie jednoznaczny, co bezprawny, instruuje Zarząd do zaniechania wszelkich czynności projektowych, co przekłada się na SZKODĘ WIELKIEJ WARTOŚCI dla spółki Art.… pic.twitter.com/0nhwmeTX6f — Maciej Wilk ✈️🌎🇵🇱🇨🇦 (@MacVVilk) April 12, 2024

Maciej Lasek 0 lutego br. poinformował, że wojewoda mazowiecki zwrócił do uzupełnienia wniosek o decyzję lokalizacyjną dla planowanej inwestycji. Spółka miała na to 60 dni. Niedawno okazało się, że spółka CPK złożyła do wojewody pismo o przedłużenie terminu o kolejne 30 dni. Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK, dotarł do dokumentu, z którego dowiadujemy się, co musi uzupełnić we wniosku spółka – jest to… mapa obszaru inwestycji w skali 1:5000.

Jak informowaliśmy, przedstawiciel niemieckiego resortu transportu przekonywał niedawno, że Niemcy nie obawiają się budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, odcinając się zarazem od twierdzeń gazety „Die Welt”. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu na łamach tej gazety jej korespondent w Warszawie twierdził, iż CPK to wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu. „Choć w tym kraju nie kończą się sukcesem żadne większe projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigalotnisko. To wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu” – napisał Phillip Fritz.

„Stwierdzenia w cytowanym artykule nie zostały wypowiedziane przez rząd federalny. To nie jest nasz punkt widzenia” – oświadcza niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu i Cyfryzacji. Przekonuje zarazem, że zarówno niemieckie, jak i europejskie czy unijne spojrzenie na plany CPK jest zupełnie inne.

„Do tej pory brakowało takiego lotniska dla Europy Wschodniej, przez co wiele lotów długodystansowych musiało odbywać się przez istniejące huby w Europie Zachodniej. Patrząc z tej perspektywy, taki hub ma nawet sens z punktu widzenia ochrony środowiska i klimatu, ponieważ loty przesiadkowe zmniejszają ruch point-to-point” – oświadczył Florian Druckenthaner, rzecznik Federalnego Ministerstwa Transportu i Cyfryzacji w Niemczech.

Przypomnijmy, że szef tanich linii lotniczych Ryanair Michael O’Leary oświadczył, że rząd Donalda Tuska nie ma “wizji” tworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak ma wynikać z jego rozmów z przedstawicielami obecnej władzy. Szef irlandzkich tanich linii kilkakrotnie krytykował pomysł CPK i cieszy się, że rząd Donalda Tuska ma podobne podejście. Forsuje zarazem ideę rozwoju lotniska w Modlinie.

W styczniu O’Leary stwierdził, odnosząc się do projektu CPK: “To był głupi plan głupiego rządu”. “Jeśli masz dwa i pół lotniska w Warszawie, to nie wydajesz 10 mld euro na nowe” – kontynuował. “Ryanair nigdy nie poleci z CPK, a jesteśmy największym przewoźnikiem w Polsce” – zadeklarował.

Przeczytaj: Nadal nie wiadomo co z CPK. Tymczasem lotnisko Zielona Góra podpisało porozumienie z lotniskiem Berlin-Neuhardenberg

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”, a także zasłaniając się interesem lotnisk regionalnych.

Dodajmy, że Austriacy chcą, aby lotnisko Schwechat w Wiedniu było największym centrum przesiadkowym w tej części Europy. Inwestycja zakończy się w 2027 roku, czyli wówczas, gdy według najambitniejszych planów miał ruszyć CPK. Wiedeń “wykorzystuje czas dyskusji nad programem inwestycyjnym w CPK i po prostu buduje swoje” – podkreślała Rzeczpospolita.

Kresy.pl / polskieradio24.pl / filarybiznesu.pl