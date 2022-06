Litewskie M113 dotarły na Ukrainę

Litewskie transportery opancerzone M113 dotarły już na Ukrainę – poinformował w czwartek minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas.

Jak poinformował w czwartek minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas, litewskie transportery opancerzone M113 dotarły już na Ukrainę.

🇱🇹 M113 already reached the battlefield in 🇺🇦 to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 16, 2022

„M113 dotarł już na pole bitwy na Ukrainie, by chronić życie ukraińskich żołnierzy” – napisał na swoim Twitterze.

Litewskie siły zbrojne informowały wcześniej, że przekażą Ukrainie dwadzieścia transporterów opancerzonych M113, dziesięć ciężarówek wojskowych i dziesięć samochodów terenowych do pracy saperskiej.

Według ministerstwa koszt przygotowanej partii to około 15,5 mln euro. Łącznie Litwa przekazała już Ukrainie pomoc wojskową o wartości około 100 mln euro.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022

Wcześniej Litwa przekazała Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej Stinger, broń przeciwpancerną, kamizelki kuloodporne i hełmy, moździerze 120-milimetrowe, broń strzelecką, amunicję, kamery termowizyjne, drony, antydrony oraz radary.

Przypomnijmy, że Ukraińscy żołnierze otrzymają ponad 110 ręcznych systemów „tłumienia” bezzałogowców EDM4S, zakupionych przez Litwinów. Produkowane na Litwie, de facto izraelskie systemy EDM4S SkyWiper, są już w posiadaniu ukraińskiej armii. Jak pisaliśmy, w kwietniu br. głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużnyj, zamieścił w sieci zdjęcie, na którym pozował z bronią do zwalczania dronów. Był to właśnie izraelski, ręczny system „tłumienia” bezzałogowców EDM4S Skysweeper. Umożliwia ona tłumienie dronów nieprzyjaciela, przejmowanie nad nim kontroli i zmuszanie ich do zejścia na ziemię.

Jak informowaliśmy, kontrowersyjny litewski publicysta Andrius Tapinas ogłosił w swoim państwie zbiórkę pieniędzy na zakup drona Bayraktar dla Ukrainy. „Zrobiliśmy to! Prawdopodobnie po raz pierwszy obywatele jednego kraju mogą kupić i przekazać tak ciężką broń innemu krajowi. 5 milionów euro już na koncie Bayraktara. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspaniałego zakupu! Każde wasze euro to wkład w zakończenie wojny i ręka na pomoc Ukrainie” – Tapinas napisał na stronie swojej telewizji internetowej na Facebooku.

Dziennikarz ogłosił zbiórkę pieniędzy na zakup nowoczesnego drona bojowego dla Ukrainy 25 maja. Twierdził, że ogłasza ją w uzgodnieniu z ministerstwami obrony Litwy i Turcji, w której produkowane są Bayraktary. Pierwotnie zakładał, że potrwa ona trzy tygodnie. Udało się ją zakończyć w ciągu niecałych czterech dni. Później ogłoszono, że Turcja przekaże Litwie drona bojowego dla Ukrainy za darmo.

Kresy.pl