Głównodowodzący ukraińskiej armii chwali się bronią przeciwko dronom

Ukraińscy żołnierze mają do dyspozycji ręczne zestawy do zwalczania dronów EDM-4S Skysweeper. To broń produkcji izraelskiej, zakupiona za pośrednictwem firmy z Litwy.

Niedawno głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużnyj, zamieścił w sieci zdjęcie, na którym pozuje z bronią do zwalczania dronów. To izraelski, ręczny system „tłumienia” bezzałogowców EDM4S Skysweeper.

Według dostępnych informacji, broń ta powinna niebawem wejść na stan ukraińskich żołnierzy, walczących z Rosją. Ma ona umożliwić tłumienie dronów nieprzyjaciela, przejmowanie nad nim kontroli i zmuszanie ich do zejścia na ziemię.

Od 2020 roku Ukrainie przekazano już ponad 10 zestawów Skysweeper. Producentem jest izraelska firma Skylock, wchodząca w skład holdingu Avnon i specjalizująca się w systemach walki radioelektronicznej. Jak zaznaczono, Ukraina wcześniej zakupiła ten system za pośrednictwem jednej z litewskich firm. Podczas targów obronnych w 2019 roku prezentowała go firma NT Service z Litwy.

Cześć mediów podaje też, że żołnierzy obrony powietrznej 95. samodzielnej brygady desantowo-szturmowej unieszkodliwili rosyjski dron Orłan-10, używając brytyjskiego rakietowego systemu przeciwlotniczego Starstreak. O tym, że Wielka Brytania po raz pierwszy wyśle na Ukrainę zestawy przeciwlotnicze Starstreak, informowaliśmy pod koniec marca br. Wypowiedzi brytyjskiego ministra obrony wskazywały, że jakieś zestawy tego typu znajdowały się już wówczas na Ukrainie.

Po stronie ukraińskiej pojawiają się też przypuszczenia, że systemy EDM4S, oznaczane też jako EDM4S-UA, już są używane do zakłócania dronów typu Orłan i unieszkodliwiania ich.

Ukrainian soldiers posing with an EDM4S-UA anti-drone jammer. This is most likely why so many Russian Orlan-10 UAVs keep getting downed in good condition.#Ukraine #Russia #UkraineWar #Ukraina pic.twitter.com/qbpFFZzoPH — UKRAINIAN WAR (@ukrainianwar24) April 11, 2022

EDM4S jest przeznaczony do zwalczania zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPAS). Jest wyposażony w moduły radiowe dla najpopularniejszych częstotliwości sterowania służące do sterowania dronami, a także do przekazu wideo i łączności nawigacji GPS. Broń waży 6 kg i jest w pełni mobilna. Wszystkie moduły sprzętowe i anteny są zamontowane na jednej ramie. Według producenta i litewskiego dystrybutora, sprzęt jest łatwy w użyciu, z przeznaczeniem do wykorzystania przez policję, wojsko oraz inne jednostki bezpieczeństwa publicznego i obrony. Jest też na liście głównego katalogu referencyjnego NATO ds. logistyki.

bagnet.org / armyrecognition.com / Kresy.pl