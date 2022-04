W okupowanym ukraińskim mieście wzniesiono pomnik Lenina [+FOTO]

Do tej pory przyjęto od uchodźców z Ukrainy około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci. Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie.

Dane ZUS pokazują, że do tej pory Ukraińcy złożyli około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci - podała Polska Agencja Prasowa (PAP) w sobotę. Przypomnijmy, że pod koniec marca br. ZUS informował o złożeniu przez uchodźców z Ukrainy wniosków na 500 plus dla 145 tys. dzieci.

Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500 plus, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.