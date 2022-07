Ławrow: Europa i USA zabraniają Ukrainie dogadać się z Rosją

Waszyngton poważnie obawia się, że kryzys energetyczny i ryzyko braku gazu przed nadchodzącą zimą osłabia jedność Europy w stosunku do Rosji i negatywnie wpłyną na sytuację w USA – podaje CNN. Biały Dom wysłał do Europy prezydenckiego koordynatora ds. energii globalnej, Amosa Hochstein.

Jak podała we wtorek stacja CNN, administracja prezydenta USA, Joe Bidena, „wściekle pracuje za kulisami, by utrzymać jedność swoich europejskich sojuszników przeciwko Rosji”. Ma to związek dalszą redukcją przez Rosjan dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej. Amerykańscy dygnitarze twierdzą, że „wywołało to panikę po obu stronach Atlantyku w związku z potencjalnymi, poważnymi brakami gazu przed nadchodzącą zimą”.