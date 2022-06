Litewski europoseł: blokada Kaliningradu może zostać poluzowana

Ursula von der Leyen oświadczyła przy okazji szczytu G7 w Elmau: "Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w szczycie G20 jesienią tego roku, to nie będzie żaden 'business as usual'" - powiedziała, cytowana w poniedziałek przez PAP. "Ważne jest, aby powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach" - dodała.

Wyraził a opinię, że G20 jest zbyt ważnym gremium, także dla krajów rozwijających się, by pozwolić Putinowi na "zepsucie go". "Myślę, że lepiej powiedzieć mu, kiedy przybędzie, co o tym myślimy, prosto w twarz. I wtedy powinien zająć stanowisko" - powiedziała von der Leyen.