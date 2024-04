Chiny zaproponowały najrozsądniejszy jak dotąd plan pokojowy dotyczący rozwiązania konfliktu na Ukrainie, powiedział w czwartek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Jak przekazała w czwartek agencja prasowa Reuters, według szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, Chiny zaproponowały najrozsądniejszy jak dotąd plan pokojowy dotyczący rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Ponad rok temu Pekin przedstawił 12-punktowy dokument, który określał ogólne zasady zakończenia wojny, ale nie wdawał się w szczegóły. Został wówczas przyjęty chłodno zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, podczas gdy Stany Zjednoczone stwierdziły, że Chiny przedstawiają się jako rozjemca, ale odzwierciedlają „fałszywą narrację” Rosji i nie potępiają jej inwazji.

“Najważniejsze dla nas jest to, że chiński dokument opiera się na analizie przyczyn tego, co się dzieje i konieczności wyeliminowania tych pierwotnych przyczyn. Jest on skonstruowany logicznie od ogółu do szczegółu” – powiedział Ławrow.

“Plan ten był krytykowany za niejasność… Ale jest to rozsądny plan, który zaproponowała do dyskusji wielka chińska cywilizacja”. Ławrow ma wkrótce spotkać się ze swoim chińskim odpowiednikiem, a prezydent Władimir Putin powiedział w zeszłym miesiącu, że rozważy wyjazd do Chin w ramach pierwszej podróży zagranicznej w swojej nowej sześcioletniej kadencji.

Rosja twierdzi, że jest gotowa przystąpić do rozmów w sprawie Ukrainy, ale muszą one odzwierciedlać to, co nazywa „nowymi realiami” w terenie, gdzie jej siły kontrolują nieco mniej niż jedną piątą kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił własną formułę pokojową, która wzywa do zaprzestania działań wojennych i pełnego wycofania się Rosji ze wszystkich okupowanych terytoriów.

Szwajcaria zapowiedziała, że zorganizuje konferencję w oparciu o plan Zełenskiego, Rosja jednak uznała tę inicjatywę za bezcelową i stwierdziła, że bez udziału Moskwy jest ona skazana na niepowodzenie.

Kresy.pl/Reuters