Kreml skomentował rozmowę Xi z Zełenskim

"Jeśli chodzi o Radę Europy, wiedzieliśmy, że mają większość, mają 33 kraje, a spodziewaliśmy się 34. Wiedzieliśmy od początku." - powiedział o zwolennikach przyjęcia Republiki Kosowa do Rady Europy serbski prezydent. Jak uznał Vučić - "Są to kraje, które są członkami UE lub kandydującymi i bezkrytycznie słuchają tego, co mówi im Bruksela i Waszyngton, tego się spodziewano” - jak zacytował portal b92.net.

Natomiast decyzja Węgier, które sprzeciwiły się przyjęciu częściowo uznawanej republiki, była dla prezydenta Serbii nieoczekiwana. Wyraził on wdzięczność węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi. „Okazali się największymi przyjaciółmi Serbii i głosowali przeciw. Zrobili to bardzo głośno i wyraźnie. Chcę im za to podziękować. Dziękuję Hiszpanii, Cyprowi, Rumunii, Azerbejdżanowi” - Vučić wymienił państwa, których ministrowie zagłosowali przeciwko przyjęciu Kosowa do Rady Europy.