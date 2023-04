Atak rakietowy Rosji na Ukrainę, rakiety spadły na Humań

W piątek z samego rana Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, z użyciem rakiet manewrujących. Pociski spadły m.in. na Humań i Dniepr. Są informacje o zabitych.

Media zwracają uwagę głównie na sytuację w Humaniu, w obwodzie czerkaskim. Spadły tam dwie rakiety. Jak podano, rosyjska rakieta uderzyła tam w blok mieszkalny. Według ostatnich informacji, zginęło 10 osób, a 17 zostało rannych. Dziewięć osób jest w szpitalu. Udało się natomiast uratować troje dzieci. Druga rakieta spadła na bliżej nieokreślony magazyn.

Ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko powiedział, że w Humianiu dwie rosyjskie rakiety uszkodziły trzy duże bloki mieszkalne. Według niego, całkowicie zniszczono jedną klatkę mieszkalną i 27 mieszkań. Według wstępnych danych, mieszkało tam łącznie ponad 100 osób w 46 mieszkaniach. Szacuje, że usuwanie gruzów potrwa cały dzień.



Jak podano, nad samym Kijowem zestrzelono 11 rakiet. W jednej z dzielnic w rezultacie upadku ułamków pocisków uszkodzona została linia energetyczna i nawierzchnia jezdni. Nie było informacji o rannych ani uszkodzeniach infrastruktury.

Serhij Popko, szef wojskowej administracji obwodu kijowskiego zaznaczył, że piątkowy atak był pierwszym atakiem rakietowym na Kijów od ponad 50 dni. Ostatni miał miejsce 9 marca.

W mieście Ukrainka na południe od Kijowa ułamki rakiety trafiły w blok mieszkalny. Ranna została dziewczynka.

W Dnieprze zniszczony został budynek mieszkalny. Zginęła 2-letnia dziewczynka i 31-letnia kobieta. Trzy osoby zostały ranne. Ponadto, w mieście rakieta zniszczyła budynek prywatnego przedsiębiorstwa w mieście, wybuchł tam pożar. Według miejscowych władz, płonie tam baza budowlana.

Ukraińscy wojskowi informują, że ataki zostały przeprowadzone z użyciem bombowców strategicznych Tu-95.

Strona ukraińska informuje o zniszczeniu przez obronę powietrzną 21 z 23 wystrzelonych przez Rosjan rakiet manewrujących typu Ch-101 i Ch-555, a także dwóch dronów rozpoznawczych.

Rosyjski atak skomentował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Powiedział, że w samym Humaniu uszkodzonych zostało blisko 10 bloków mieszkalnych. „Pod gruzami są ludzie. Niestety, są ranni i zabici, a wśród nich dziecko” – dodał Zełenski. Złożył kondolencje rodzinom ofiar. Podziękował też siłom powietrznym i wszystkim broniącym Ukrainy.

„Rosyjski terror musi otrzymać sprawiedliwą odpowiedź od Ukrainy i świata. I ją dostanie. Każdy taki atak, każde zło wyrządzone naszemu krajowi i ludziom tylko przybliża państwo-terrorystę do klęski i kary, a nie odwrotnie, jak im się wydaje” – powiedział ukraiński prezydent.

Another night of 🇷🇺 terror. Missiles and UAVs. 10 residential buildings are damaged in Uman. The entire block of one of them is destroyed. As of now: 7 dead, there are wounded. 🇷🇺 evil can be stopped by weapons – our defenders are doing it. And it can be stopped by sanctions –… pic.twitter.com/KwWuRMj7iS

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2023