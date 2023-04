UE zagłosuje nad przedłużeniem bezcłowego handlu z Ukrainą. Premier zapowiedział wniosek do KE

Unia Europejska chce przedłużyć bezcłowy handel z Ukrainą do czerwca 2024 roku. Premiera Mateusza Morawieckiego zapytano, jak zachowa się Polska. Zdaniem RMF FM, jego odpowiedź może świadczyć o porozumieniu z KE.

W piątek ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej mają głosować w sprawie przedłużenia do czerwca 2024 roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązujące aktualnie unijne rozporządzenie, dotyczące zniesienia taryf celnych w handlu z Ukrainą, wygasa 5 czerwca br.

Głosowanie odbędzie się w kontekście kryzysu związanego z masowym napływem ukraińskich produktów rolnych na rynki unijne, szczególnie w krajach sąsiadujących z Ukrainą i leżących w regionie. Z tego względu, Polska, Węgry, Bułgaria i Słowacja zdecydowały się jednostronnie zablokować import rolny z Ukrainy. Ich suwerenne decyzje krytykuje jednak Bruksela, twierdząc, że są one sprzeczne z prawem unijnym.

W piątek rano premier Mateusz Morawiecki był pytany, jak na głosowaniu zachowa się Polska. Nie odpowiedział jednak jasno na to pytanie. Zamiast tego, zapowiedział szybkie złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, jak np. drób, czy jajka, w kontekście napływu takich towarów z Ukrainy.

– Złożymy szybko wniosek z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne – poinformował Morawiecki.

– Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizację rynku polskiego na przyszłość – powiedział szef rządu. Dodał, że w Brukseli toczy się też dyskusja ws. olejów, ale zaznaczył, że nie była to propozycja Polski, lecz innych państw graniczących z Ukrainą.

Premier ocenił że „jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku”. Sprecyzował, że chodzi o przełożenie tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie.

– Wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie – o to nam chodziło od samego początku – twierdził Mateusz Morawiecki.

Dodajmy, że piątkowe głosowanie ws. przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą wymaga większości kwalifikowanej. To oznacza, że nawet w razie sprzeciwu Polski i kilku innych państw, decyzja Brukseli nie zostanie zablokowana.

Według RMF FM, stanowisko wyrażone przez premiera może świadczyć o tym, że pięć państw jest blisko porozumienia z KE. Miałyby one skłaniać się do zaakceptowania oferty Brukseli, która zakłada zakaz importu do tych krajów, nawet do końca tego roku: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego. Produkty te stanowią tu 90 proc. ukraińskiego importu. Z kolei względem drobiu, jaj czy produktów mlecznych miałoby zostać przeprowadzone dochodzenie sprawdzające. W tej sytuacji, Polska, Węgry czy Bułgaria miałyby wycofać się z jednostronnego zakazu importu, a także nie głosować przeciwko przedłużeniu liberalizacji handlu z Ukrainą.

Przypomnijmy, że niedzielna wideokonferencja wiceszefa KE Valdisa Dombrovskisa z przedstawicielami Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii ws. importu artykułów rolnych z Ukrainy zakończyła się brakiem porozumienia. Jednocześnie, Komisja Europejska wyrażała gotowość do ustępstw i rozszerzenia listy produktów, na które miałoby zostać nałożone embargo. Wówczas informowano, że lista miałaby objąć dodatkowo także jaja i drób. Jak podało RMF FM, Polska podnosiła w niedzielę także kwestię owoców i przetworów owocowych (chodzi głównie o przecier jabłkowy), które zalegają w krajowych chłodniach. KE ma również doprecyzować, jak będzie wyglądać jej pomoc w wywiezieniu z Polski i krajów sąsiadujących ukraińskiego zboża zalegającego w magazynach.

Przypomnijmy, że wcześniej Komisja Europejska przedstawiła pakiet wsparcia, obejmujący 100 mln euro dla poszkodowanych rolników z pięciu krajów oraz wstrzymanie importu do krajów sąsiadujących z Ukrainą wybranych artykułów rolnych. Dotyczy to jednak tylko pszenicy, kukurydzy, ziaren słonecznika i rzepaku. Jednocześnie, możliwy miałby być tranzyt tych artykułów, z zastosowaniem plombowania i śledzenia elektronicznego.

W piątek o północy przejazd ukraińskich produktów rolnych przez Polskę został wznowiony. To efekt osiągniętego we wtorek porozumienia. Rząd twierdzi, że zabezpieczył Polskę przed pozostawaniem towarów z Ukrainy w kraju.

Jak pisaliśmy, Polska oraz cztery inne kraje członkowskie UE uważają, że przedstawione wcześniej przez Brukselę propozycje dotyczące ograniczenia importu produktów rolnych z Ukrainy są niewystarczające. Oczekują m.in. wprowadzenia zakazu importu jaj, drobiu i miodu.

