Dania: rosyjski statek specjalny sfotografowano w pobliżu miejsca eksplozji na Nord Stream

Na cztery dni przed wybuchem i wyciekiem z gazociągu Nord Stream, duńskie wojsko sfotografowało w tym rejonie rosyjski statek specjalny, wyposażony w miniaturową łódź podwodną. Informacje potwierdziło mediom dowództwo duńskich sił zbrojnych.

Duński „Dagbladet Information” podał w piątek, że we wrześniu 2022 roku, na cztery dni przed wybuchami na gazociągach Nord Stream, specjalny rosyjski statek SS-750 został sfotografowany w pobliżu miejsca, gdzie doszło do eksplozji przy Nord Stream 2. Informacje te pochodzą od dowództwa duńskich sił zbrojnych.

Duńska łódź patrolowa wykonała ponad 20 zdjęć rosyjskiego statku 22 września, na wschód od Bornholmu.

Jak zaznacza „Dagbladet Information”, statek posiada na pokładzie miniaturową łódź podwodną typu AS-26 Priz. Szwedzki badacz Joakim von Braun, ekspert ds. Rosji i wywiadu uważa, że to bardzo interesujące. „SS-750 to specjalny statek, zaprojektowany dokładnie dla przeprowadzania operacji podwodnych” – zaznaczył.

Gazeta cytuje też Jacoba Kaarsbo, starszego analityka w think-tanku Europe i byłego pracownika norweskich służb wywiadowczych. Uważa on, że informacje o rosyjskim statku mogą rzucić światło na to, co działo się w rejonie w dniach poprzedzających eksplozje na gazociągach. Jego zdaniem, potwierdzenie tam obecności SS-750 to najbardziej interesujący przypadek statku w kontekście całej sprawy. Dodał, że ma on odpowiednie możliwości, „by przeprowadzić taką operację”.

BREAKING: Danish Defence Command confirms it’s in possession of 26 photos of 🇷🇺 submarine rescue vessel SS-750 at the North Stream 1 blast site on 22 September. Photos taken by 🇩🇰 patrol vessel “Nymfen”. Good job by @informeren 👍 https://t.co/5elE4OFfmk @thinkeuropa — Jacob Kaarsbo (@JKaarsbo) April 27, 2023

Duńska gazeta ujawniła wcześniej, że dowództwo sił zbrojnych Danii posiada 112 zdjęć rosyjskich statków, które były wówczas w okolicy. Teraz po raz pierwszy potwierdzono, że chodzi m.in. o tę konkretną rosyjską jednostkę. Według innych źródeł, łącznie miało tam znajdować się sześć różnych statków rosyjskich, w tym wojskowych.

Niemcy, Dania i Szwecja nadal prowadzą śledztwa w sprawie wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Znaleziono tam ślady materiałów wybuchowych, a także duże dziury. Jedna z nich ma 8 metrów średnicy.

Czytaj także: “To nie była Rosja” – Trump o wysadzeniu gazociągów Nord Stream

Jak pisaliśmy, ustalenia opisane w materiale Der Spiegel sugerują, że do wysadzenia gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 roku mogli przyczynić się nurkowie. Wynajęli oni 15-metrowy jacht Bavaria C50 „Andromeda” z jednego z portów na Rugii. Niemiecki tygodnik prześledził trasę łodzi. Rozmawiał także z bosmanem portu, który wynajmował żaglówkę grupie osób „brzmiącej po polsku lub czesku”. Eksperci uważają jednak, że taka jednostka nie mogłaby pomieścić potrzebnego sprzętu i ładunków wybuchowych.

Przypomnijmy, według marcowych doniesień mediów z Niemiec i USA, ślady w sprawie eksplozji na gazociągach sieci Nord Stream prowadzą na Ukrainę, a za samą akcją rzekomo stoi „proukraińska grupa”.

Później artykuł w tej sprawie opublikował brytyjski dziennik „The Times”. Napisano w nim, że zachodnie agencje wywiadowcze ustaliły, iż sponsorem sabotażu Nord Stream był obywatel Ukrainy, ale niezwiązany z rządem Wołodymyra Zełenskiego. Gazeta twierdzi też, że informacje te zatajano, by nie doprowadzić do konfliktu Niemców z Ukrainą. Miało to bowiem miejsce w czasie, gdy rząd w Berlinie przygotowywał się do wysłania Ukraińcom czołgów Leopard 2.

Duńska Agencja Energii zaprosiła operatora rurociągu Nord Stream 2 do udziału w wydobyciu z dna morskiego nieznanego obiektu odkrytego w pobliżu rurociągu.

Zobacz także: The Washington Post: Polska jednym z podejrzanych ws. wysadzenia Nord Stream

postsen.com / Kresy.pl