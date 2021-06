Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ogłosił w środę warunek rozpoczęcia eksploatacji nitek gazociągu Nord Stream 2.

Maas mówił o kwestiach gazowych na konferencji prasowej. „Niemcy – i kanclerz RFN wiele lat temu wyjaśniła to prezydentowi Putinowi – wiążą zakończenie projektu Nord Stream 2 z kontynuowaniem tranzytu [rosyjskiego gazu] przez Ukrainę. To podstawa tego, dlaczego dokładaliśmy starań do zawarcia umowy o tranzycie gazu między Ukrainą a Rosją w 2019 roku. Kanclerz bardzo jasno dała to do zrozumienia prezydentowi Putinowi.” – słowa szefa niemieckiej dyplomacji zacytował portal Vedomosti.ru.

Maas podkreślił, że stanowisko Niemiec w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy jest takie samo od lat – powinien on zostać utrzymany.

Rosyjski portal przypomina, że Maas z zadowoleniem witał zawieszenie przez Joe Bidena amerykańskich sankcji wobec spółki Nord Stream AG będącego operatorem kolejnych nitek gazociągu ułożonych na dnie Morza Bałtyckiego.

Dwie dodatkowe nitki tego gazociągu, podobnie jak dwie działające już od 2011 r., będą miały przepustowość do 55 mld m sześc. rocznie. Takie możliwości pozwalają Rosjanom na całkowitą rezygnację z tranzytu gazu do Europy za pośrednictwem ukraińskiego systemu gazociągów, tym bardziej, że powstał także gazociąg po dnia Morza Czarnego – Turecki Strumień, który pozwala na przesyłanie gazu do Turcji, a z niej do Serbii.

