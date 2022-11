Szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, zapowiedział „wyzwolenie” narodu ukraińskiego od „neonazistowskich władz”.

W sobotę na antenie stacji Rossija-24 wyemitowano film dokumentalny, w którym wystąpił m.in. szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow. Wypowiadając się na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, rosyjski minister powiedział, że Ukraińcy zostaną „wyzwoleni” od neonazistowskich władz.

„Naród ukraiński zostanie wyzwolony od neonazistowskich rządzących. On zasłużył na to, by żyć w dobrosąsiedztwie, przyjaźni, dobrobycie razem ze swoimi słowiańskimi braćmi” – powiedział Ławrow, cytowany przez agencję Tass.

Jak informowaliśmy, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu do uczestników szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali, wezwał światowych przywódców do poparcia planu zakończenia wojny na Ukrainie. Przedstawił też warunki strony ukraińskiej: bezpieczeństwo radiacyjne i jądrowe, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych, realizacja Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz porządku światowego, wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych, powrót sprawiedliwości, przeciwdziałanie ekobójstwu (zbrodni przeciw środowisku), zapobieganie eskalacji. Dodał, że Ukraina nie pozwoli też na zawarcie kolejnego porozumienia o zawieszeniu broni we wschodniej części Ukrainy, które Rosja zaraz po podpisaniu naruszy.

Stanowisko strony ukraińskiej skomentował szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow. Twierdził, że to Rosja nie uchyla się od negocjacji, lecz Ukraina. Dodał, że Ukraińcy „przedstawiają warunki, które w oczywisty sposób są nierealistyczne i nieadekwatne w takiej sytuacji”.

Jak pisaliśmy, szef rosyjskiej dyplomacji odniósł się też do doniesień, według których Zachód wysyła prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, sygnały dotyczące negocjacji. Zaznaczył, że Moskwa odnotowała różne takie doniesienia, w tym plotki, że „administracja USA każe Zełenskiemu być bardziej kooperatywnym”.

– Od razu się wyjaśnia, że tu w rzeczywistości nie chodzi o to, by on faktycznie zachowywał się konstruktywnie, ale o przezwyciężenie sprzeciwu ze strony części Zachodu, który zaczyna powątpiewać w potrzebę dostarczania dodatkowej broni [na Ukrainę – red.] – oświadczył Ławrow.

Ławrow zaprzeczył też, jakoby Amerykanie szykowali się do negocjowania z Rosją w sprawie wojny na Ukrainie.

Przypomnijmy, że według Washington Post, amerykańscy urzędnicy nieoficjalnie mają sugerować Zełenskiemu zasygnalizowanie otwartości na rozmowy z Putinem i rezygnację z postulatu, że będą one możliwe dopiero po odsunięciu go od władzy.

Tass / Kresy.pl