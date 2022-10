Borrell: Putin stracił kontakt z rzeczywistością

Przemówienie prezydenta Rosji o „przystąpieniu” okupowanych terytoriów ukraińskich do Rosji pokazuje, że Putin jest w całkowitej izolacji i stracił kontakt z rzeczywistością – twierdzi Josep Borrell.

„Z jednej strony wszystko to wydaje się znajome, ponieważ Putin uciekł się do podobnej procedury w 2014 r. podczas aneksji Krymu (nieukrywane użycie siły, brutalne „referendum”, po którym nastąpiła wielka ceremonia „zakończenia sprawy”) z drugiej strony inaczej postrzegane są wydarzenia minionego tygodnia: Putin stoi teraz w obliczu klęski na polu bitwy, rosnącego sprzeciwu w kraju i rosnącej izolacji za granicą. Jego mowa i prezentowany przez niego styl myślenia były niemal surrealistycznym koktajlem dzikich gróźb, myśli spiskowych i fantazji. Sugeruje to, że ten człowiek jest tak odizolowany, że utonął w poczuciu „ofiary” i utracił kontakt z rzeczywistością” – napisał Borrell.

Wysoki przedstawiciel UE zauważył, że ​​cała „urocza ceremonia” na Kremlu pokazała jedynie całkowicie nielegalną kradzież terytoriów.

Borrell przypomniał, że Putin powiedział, że aneksja 20% terytorium Ukrainy jest „nieodwracalna”, mieszając takie stwierdzenie z groźbami użycia broni jądrowej i odniesieniami do „precedensu” użycia broni jądrowej przez USA w 1945 r. na Hiroszimę i Nagasaki.

W środę prezydent Rosji Władimir Putin podpisał cztery ustawy ratyfikujące traktaty, na mocy których w skład Federacji Rosyjskiej zostają włączone separatystyczne Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa, a także obwody chersoński i zaporoski.

Jak głosi treść podpisanych wcześniej na Kremlu traktatów, wyznaczają one nowe granice obwodów separatystycznych republik i odebranych Ukrainie obwodów, które na mocy ustaw zostaną określone przez granice terytoriów, które „istniały w dniu ich ustanowienia i akcesji do Rosji”.

Rosyjskie dokumenty przewidują okres przejściowy, w czasie którego „nowe terytoria” mają zostać zintegrowane z Federacją Rosyjską. Potrwa on do 2026 roku. We wrześniu 2023 roku na anektowanych obszarach mają zostać przeprowadzone wybory do regionalnych parlamentów. Do czasu wyboru nowych szefów regionów, będą one zarządzane przez pełniących obowiązki przewodniczących administracji lokalnej, których wyznaczy Putin. Do 2023 roku na włączonych do Rosji terenach będzie można używać ukraińskiej waluty narodowej, hrywny, później jedyną obowiązującą walutą będzie rosyjski rubel.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że wraz ze złożeniem przez Putina podpisu pod dokumentami akcesyjnymi, cztery „nowe terytoria” de iure stały się częścią Rosji.

„Dziś, nasz kraj de iure stał się większy, co jest bardzo ważne” – podkreślił Pieskow.

W niedzielę prezydent Rosji przedłożył Dumie Państwowej, izbie niższej rosyjskiego parlamentu, projekty federalnych ustaw konstytucyjnych o przyjęciu nowych regionów do Rosji oraz umowy ratyfikacyjne.

Jak informowaliśmy, w piątek prezydent Rosji Władimir Putin oraz przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, a także prorosyjscy liderzy obwodów zaporoskiego i chersońskiego podpisali traktaty o włączeniu tych terytoriów do Rosji. Wcześniej, w piątek nad ranem rosyjskie media poinformowały, że Putin podpisał dekrety, na mocy których Moskwa uznała ukraińskie obwody zaporoski i chersoński za suwerenne i niezależne byty polityczne. W odpowiedzi na działania Moskwy, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie przyspieszonym.

Przypomnijmy, że tureckie MSZ przekazało, że kraj nie uznaje aneksji przez Rosję ukraińskich terytoriów. „Ta decyzja, stanowiąca poważne naruszenie ustalonych zasad prawa międzynarodowego, nie może być zaakceptowana” – podkreślono w komunikacie. MSZ Turcji przypomniało, że nie uznało aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, dodając, że odrzuca decyzję Rosji o aneksji terytoriów w czterech regionach: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

