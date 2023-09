Władze kubańskie poinformowały, że aresztowały 17 osób pod zarzutem związku z siatką handlarzy ludźmi, która rzekomo zwabiała młodych Kubańczyków do służby w rosyjskiej armii podczas konfliktu na Ukrainie.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, władze kubańskie poinformowały, że aresztowały 17 osób pod zarzutem związku z siatką handlarzy ludźmi, która rzekomo zwabiała młodych Kubańczyków do służby w rosyjskiej armii podczas konfliktu na Ukrainie.

Na początku tygodnia Kuba ujawniła, że władze pracują nad „neutralizacją i demontażem” sieci, która, jak twierdzi, działa zarówno na ziemi kubańskiej, jak i w Rosji.

„W wyniku śledztwa aresztowano dotychczas 17 osób, w tym wewnętrznego organizatora tych działań” – powiedział późnym wieczorem w czwartek w programie telewizyjnym Cesar Rodriguez, pułkownik ministerstwa spraw wewnętrznych Kuby.

Rodriguez nie podał nazwisk żadnej z osób oskarżonych o udział, ale powiedział, że przywódca grupy polegał na dwóch osobach mieszkających na wyspie, aby werbować Kubańczyków do walki w imieniu Rosji na Ukrainie.

Prokurator Jose Luis Reyes powiedział, że osobom zamieszanym w skandal może grozić kara do 30 lat więzienia, dożywocie lub kara śmierci, w zależności od wagi i rodzaju przestępstwa, począwszy od handlu ludźmi, walki najemnej do wrogich działań przeciwko obcemu państwu.

Kuba twierdzi, że nie bierze udziału w wojnie na Ukrainie i odrzuca wykorzystywanie swoich obywateli jako najemników.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o tym powołując się na dane wywiadowcze.

Jak zauważono w przeglądzie, od końca czerwca 2023 roku Rosja apelowała do obywateli państw sąsiadujących z ogłoszeniami o naborze osób do walki na Ukrainie.

W Armenii i Kazachstanie w Internecie można było zobaczyć reklamy oferujące płatności początkowe w wysokości 495 000 rubli (5140 dolarów) i pensje zaczynające się od 190 000 rubli (1973 dolarów). W północnym regionie Kustanaj w Kazachstanie zaobserwowano wysiłki rekrutacyjne, atrakcyjne dla etnicznej ludności rosyjskiej.

