Politico: Grupa amerykańskich senatorów naciska na wysłanie F-16 na Ukrainę

Jak przekazał w poniedziałek portal Politico, grupa amerykańskich senatorów z obu partii naciska na Pentagon, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co trzeba zrobić, aby wysłać myśliwce F-16 na Ukrainę.

Świeży impuls pojawił się we wtorek w liście do sekretarza obrony Lloyda Austina od ośmiu senatorów. Konflikt między Rosją a Ukrainą „znajduje się teraz w krytycznym momencie” – napisali senatorowie, argumentując, że myśliwce F-16 mogą dać Kijowowi przewagę, gdy inwazja Moskwy na pełną skalę wkracza w drugi rok.

„Po rozmowach z amerykańskimi, ukraińskimi i zagranicznymi przywódcami pracującymi na rzecz wsparcia Ukrainy na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu uważamy, że Stany Zjednoczone muszą dokładnie przyjrzeć się kwestii dostarczenia Ukrainie samolotów F-16” – napisali senatorowie. „Byłaby to znacząca zdolność, która może zmienić zasady gry na polu bitwy”.

List został zorganizowany przez senatora Marka Kelly’ego. Senatorowie zwrócili się do Austina o dostarczenie im do końca tygodnia oceny różnych czynników potrzebnych do pomyślnego przesłania F-16 na Ukrainę.

Zwrócili się również do wojska o ocenę, jaki wpływ F-16 będą miały na konflikt i jak szybko ukraińscy piloci mogliby zostać przeszkoleni na odrzutowcach. Grupa pochwaliła doniesienia, że dwóch ukraińskich pilotów przybyło do USA na ocenę umiejętności myśliwskich w Tucson’s Morris Air National Guard Base.

We wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, został poproszony o skomentowanie zapowiedzi Polski o zamiarze przekazania Ukrainie poradzieckich myśliwców MiG-29. Kirby odpowiedział, że są to suwerenne decyzje, które państwa powinny podjąć. Zaznaczył, że USA nikogo nie naciskają ani nie próbują przekonać do przekazywania Ukrainie pomocy wojskowej. Według niego, zamiast tego prowadzona jest koordynacja działań na poziomie międzynarodowym, w tym w tzw. formacie Ramstein.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA oświadczył, że jeśli jakiś inny kraj chce wysłać Ukrainie myśliwce, to Stany Zjednoczone zdecydowanie poprą takie działania. Dodał, że nie wymaga to uzgodnień z Waszyngtonem.

