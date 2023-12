KSS-III propozycją Koreańczyków dla programu “Orka”

Zainteresowanie dołączeniem do programu „Orka”, mającego na celu pozyskanie nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej, wyraziła południowokoreańska firma Hanwha Ocean.

Propozycja Hanwha Ocean obejmuje dostarczenie pierwszego okrętu podwodnego klasy KSS-III do 2030 roku, wraz z utworzeniem centrum serwisowego w Polsce.

Program “Orka” jest kluczowy dla Polski, ponieważ po wycofaniu okrętów podwodnych typu Kobben, w służbie pozostał tylko jeden okręt podwodny, ORP “Orzeł”. Jak podkreśla portal „Polska Zbrojna” polski przemysł stoczniowy nie jest w stanie samodzielnie zbudować tak zaawansowanej technologicznie jednostki, więc minister obrony Mariusz Błaszczak zaprosił światowe koncerny, by rozważyły udział w przetargu, jaki ma być ogłoszony za jakiś czas.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele koncernu zaprezentowali swoją propozycję dla Marynarki Wojennej RP. Jest to zaawansowana jednostka podwodna KSS-III o długości 89 metrów i wyporności 3600 ton. Dysponuje ona pionowymi wyrzutniami rakiet, mogącymi przenosić zarówno rakiety manewrujące, jak i balistyczne. System napędu niezależnego od powietrza (AIP) oparty na elektrochemicznych ogniwach paliwowych pozwala okrętowi utrzymać się pod wodą przez około trzy tygodnie, poruszając się pod wodą z prędkością 20 węzłów.

Pierwszy tego typu okręt wszedł do służby w siłach morskich Republiki Korei w 2021 roku, a drugi w tym roku.

Wysoki poziom automatyzacji umożliwił ograniczenie liczebności załogi południowokoreańskiego okrętu do 35 marynarzy, ale na pokładzie jest miejsce nawet dla 50. Konstrukcja okrętu minimalizuje emisję hałasu, co jest istotne dla operacji podwodnych. Elastyczne platformy i specjalne płytki kadłuba przyczyniają się do redukcji dźwięku, a w 2024 roku KSS-III przejdzie testy z nowymi bateriami litowo-jonowymi, zapewniającymi znacznie większą efektywność niż tradycyjne baterie ołowiowo-kwasowe.

Hanwha Ocean zapewniła, że pomimo rozmiarów KSS-III, zaprojektowanego dla Morza Zachodniego (koreańska nazwa Morza Żółtego), będzie mógł działać on bezproblemowo na Bałtyku. Firma odmówiła ujawnienia minimalnej bezpiecznej głębokości dla wystrzeliwania rakiet, twierdząc, że są to dane wrażliwe.

Proponowany okręt może się poszczycić kompatybilnością z systemami dowodzenia i łączności NATO, co potwierdzono poprzez udział w wielonarodowych ćwiczeniach z siłami amerykańskimi, francuskimi i brytyjskimi.

Południowokoreańska firma zadeklarował się, że jest w stanie dostarczyć pierwszy okręt Polsce do 2030 roku, a kolejne co 18 miesięcy, jeśli umowa zostanie podpisana w 2024 roku. Niemniej jednak ewentualne modyfikacje żądane przez Polskę mogą potencjalnie wydłużyć czas budowy. W przypadku wyboru oferty firmy, Hanwha Ocean planuje budować okręty w swojej stoczni na wyspie Geoje i utworzyć centrum obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) w Polsce, zapewniające polskiej Marynarce Wojennej samowystarczalność w eksploatacji okrętów. Hanwha Ocean nie wyklucza, że produkcja niektórych części mogłaby być uruchomiona w Polsce.

Firma jest gotowa także wesprzeć szkolenie załóg, oferując kompleksowe programy we współpracy z Marynarką Wojenną Republiki Korei. Szkolenia obejmowałyby podstawowe kursy eksploatacji okrętów podwodnych, obsługi wyposażenia, a także szkolenie taktyczne z użyciem symulatorów oraz na pokładzie okrętu na morzu. Dodatkowo firma proponuje rozwiązanie tymczasowe, wykorzystując starsze okręty KSS-I do czasu wejścia nowych jednostek do służby.

Mimo że Hanwha Ocean nie ujawniła wszystkich szczegółów, w tym ostatecznej wartości kontraktu z powodu trwających negocjacji, ich oferta rywalizuje z innymi światowymi producentami okrętów podwodnych.

Jak informowaliśmy, po tym, jak minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił rozpoczęcie programu pozyskania okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP, kr. Orka, w hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o rzekomym zainteresowaniu MON ofertą z Hiszpanii.

Hiszpański portal Infodefensa napisał w czwartek, że tamtejsza firma stoczniowa Navantia jest jednym z czterech potencjalnych dostawców trzech okrętów podwodnych, które zamierza zamówić Polska. Strona polska ma być być zainteresowany okrętem klasy S-80.

Przypomnijmy, że w połowie lipca br. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek o rozpoczęciu realizacji programu ORKA.

Program Orka dotyczy pozyskania okrętów podwodnych nowej generacji. Miał być kluczowym elementem budowy systemu odstraszania. Zwracaliśmy uwagę na wieloletnie opóźnienia w jego realizacji.

Zgodnie z założeniami Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, które przyjęto w grudniu 2012 roku, umowa na budowę nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka miała zostać zawarta jeszcze w 2013 roku.

W 2018 roku Francuzi zaoferowali Polsce pomoc w budowie okrętów podwodnych w polskich stoczniach. Francuski koncern Naval Group jest największym w Europie w kwestii projektowania i budowy okrętów wojennych. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku podpisał on z Polską Grupą Zbrojeniową porozumienie dotyczące transferu technologii i współpracy w zakresie budowy okrętów podwodnych.

Jeszcze pod koniec 2017 roku prorządowy portal wPolityce.pl poinformował, powołując się na nieoficjalne informacje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawi w styczniu 2018 roku swoją decyzję w sprawie zakupu okrętów podwodnych od francuskiej firmy NAVAL. Dziennik Zbrojny zwracał jednak uwagę, że zakończenie fazy analityczno-koncepcyjnej programu Orka planowane jest na 2018 rok. Miesiąc po nieoficjalnych doniesieniach, ministerstwo obrony wycofało się z obietnicy poprzedniego szefa MON, Antoniego Macierewicza, który obiecywał szybką decyzję ws. wyboru dostawcy okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu.

Kresy.pl / polska-zbrojna.pl