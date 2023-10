Kryzys migracyjny w Hiszpanii. W okolicach Madrytu powstaną kolejne ośrodki dla nielegalnych imigrantów

W Hiszpanii nasila się kryzys migracyjny. Władze kraju utworzą w aglomeracji Madrytu dwa ośrodki dla nielegalnych imigrantów.

Rządowy projekt przewiduje, że obie placówki powstaną na terenach należących do hiszpańskiego ministerstwa obrony. Zostaną w nich zakwaterowani przybysze z Afryki, którzy w ostatnich tygodniach dotarli na Wyspy Kanaryjskie. “Pierwsza powstanie w Carabanchel, zaś druga w Alcala de Henares” – poinformował w poniedziałek dziennik “La Provincia” w oparciu o informacje rządu Pedro Sancheza.

W każdym z nich zakwaterowanie znajdzie po kilkaset osób.

Media zwracają uwagę, że realizację projektu utrudnią trwające od kilku tygodni animozje pomiędzy centrolewicowym rządem Sancheza a władzami wspólnoty autonomicznej Madrytu, którym przewodzi członkini centroprawicowej Partii Ludowej (PP) Isabel Diaz Ayuso.

Regionalne władze skarżą się, że są pomijane “w otrzymywaniu informacji” o planowanej inwestycji.

Od kilku miesięcy na Wyspy Kanaryjskie masowo napływają przybysze z Afryki. Od początku roku na archipelag dotarło już ponad 29 tys. nielegalnych imigrantów. Tylko w pierwszej połowie października dotarło tam 8,5 tys. przybyszów z Afryki.

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania przedstawiające nielegalnych imigrantów, którzy przybyli na archipelag.

