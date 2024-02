„Możemy zacząć od przysłania Wam 300 000 migrantów…”. Senator z USA odpowiada Tuskowi

Znani senatorowie amerykańskiej Partii Republikańskiej skomentowali krytykujący ich wpis premiera Donalda Tuska. „Drogi Panie Premierze, możemy zacząć od przysłania Wam 300 000 migrantów, którzy co miesiąc przedostają się do Ameryki?” – proponuje Marco Rubio, były kandydat na prezydenta USA.

Jak pisaliśmy, premier Donald Tusk przekonywał w czwartek, że republikańscy senatorowie w Stanach Zjednoczonych powinni się wstydzić za zablokowanie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 60 miliardów dolarów. Jego zdaniem były prezydent USA Ronald Reagan „przewraca się w grobie”. Swój komentarz i apel do Partii Republikańskich Tusk zamieścił na Twitterze.

Wpis Tuska skomentował m.in. prominentny republikański senator Marco Rubio.

„Drogi Panie Premierze, możemy zacząć od przysłania Wam 300 000 migrantów, którzy co miesiąc przedostają się do Ameryki? To naprawdę pomogłoby nam poradzić sobie z inwazją na nasz kraj i znacząco przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą chcesz, żebyśmy zatwierdzili” – napisał na X senator Rubio, wiceprzewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu i były kandydat na prezydenta USA.

