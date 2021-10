Kryzys migracyjny (Kresowy Przegląd Tygodnia #46)

Napór na polską granicę nie słabnie; Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej; Łukaszenko podpisał ustawę o zawieszeniu umowy między Białorusią a UE o readmisji; Białoruś zaczęła deportować część migrantów, którzy nie posiadają ważnych pozwoleń na pobyt na terytorium kraju; lotnisko w Mińsku zapełnione jest imigrantami z Bliskiego Wschodu; wstrzymano loty z Iraku na Białoruś; aktywiści instruują na granicy imigrantów jak mają rozmawiać ze Strażą Graniczną, aby dostać się na terytorium Polski; od sierpnia z Białorusi przez Polskę do Niemiec dostało się ponad 4300 imigrantów; od blisko 3 tygodni migranci z terytorium Białorusi mają ułatwioną procedurę wnioskowania o status uchodźcy na Litwie, ale jak dotąd nikt z niej nie skorzystał.

Kryzys migracyjny

W czwartek na granicy Polski i Białorusi odnotowano 682 prób jej nielegalnego przekroczenia, zatrzymano 8 nielegalnych imigrantów. Wszyscy są obywatelami Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat. Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji. Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na kwotę 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł.

Alaksandr Łukaszenko podpisał ustawę o zawieszeniu umowy między Białorusią a UE o readmisji. O rozpoczęciu procedury zawieszenia umowy z UE Białoruś poinformowała jeszcze w czerwcu.

W środę, policyjny partol w okolicach Klimówki, ujawnił na polu ciało mężczyzny – poinformował podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. Wstępne ustalenia wskazują, że są to zwłoki osoby wcześniej przebywającej na terenie Białorusi, o czym świadczą zabezpieczone obok dokumenty. Chargé d’affaires Republiki Białorusi p. Aleksander Czesnowski został wezwany w związku z tą sytuacją do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Komisarz UE ds. wewnętrznych Ylva Johansson, zaniepokojona doniesieniami o „tragicznej sytuacji” migrantów na „ zewnętrznych granicach UE z Białorusią”, wezwała na rozmowę ambasadorów Polski, Litwy i Łotwy.

Z informacji podanych przez przedstawiciela ministra-koordynatora służb specjalnych i przez białoruskie media wynika, że Białoruś zaczęła deportować część migrantów, którzy nie posiadają ważnych pozwoleń na pobyt na terytorium kraju. Polskie ministerstwo obrony zamieściło też nagranie wypowiedzi jednego z migrantów, przebywającego po stronie białoruskiej. Powiedział, że Białorusini zabrali im dokumenty, paszporty i przez to nie mogą wrócić m.in. do Iranu. Nie mają też pieniędzy. Na pytanie, co na to władze Białorusi, odpowiedział „Nic, zamknęli nas na tym obszarze”.

W środę na profilu białoruskiego kanału opozycyjnego Nexta zamieszczono nagranie, na którym widać liczne osoby tłoczące się na korytarzu . Część z nich siedzi lub leży na podłodze, niektórzy blokują przy tym przejście lub boczne drzwi korytarza. Wygląd wskazuje, że to ludzie pochodzący m.in. z Bliskiego Wschodu, w tym muzułmanie. Według zamieszczonego wraz z nagraniem opisu, tak wygląda sytuacja na lotnisku w Mińsku, które jest pełne migrantów, głównie obywateli Iraku, przylatujących z Dubaju.

W sobotę Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, poinformował o wstrzymaniu lotów z Iraku na Białoruś. Dotyczy to również lotów realizowanych przez irackie i katarskie linie lotnicze. Zapowiadano wówczas,że Irakijczycy będą mogli korzystać jedynie z lotów powrotnych. Wcześniej Żaryn informował, że od maja do sierpnia władze białoruskie zdołały ściągnąć tego rodzaju szlakami migracyjnymi ponad 10 tysięcy osób. Zaznaczył, że osoby te wciąż przybywają na Białoruś i przebywają na jej terytorium legalnie.

W artykule opublikowanym w niemieckim portalu Deutsche Welle zarzuca się polskim służbom, że nielegalnie odsyłają osoby ubiegające się o azyl w Polsce na Białoruś. Według DW, ma to miejsce bez należytego procesu azylowego. Portal powołuję się na lokalnych „aktywistów”, ich zdaniem imigranci są w „absolutnie beznadziejnej sytuacji”. Aktywistki miały przekonywać obywateli Iranu: „Nie wolno wam mówić straży granicznej, że próbujecie dostać się do Niemiec, bo odepchną was z powrotem na Białoruś”. Gdy aktywiści upewnią się, że potrafią jasno wypowiedzieć się na temat oświadczenia i uporządkować dokumenty, dzwonią do straży granicznej i każą im przybyć i odebrać parę.

Ponad 4300 migrantów nielegalnie przybyło od sierpnia nowym szlakiem migracyjnym przez Białoruś, a następnie – Polskę, do Niemiec – poinformowała w środę agencja DPA. Medium powołuje się na dane policji federalnej. Zjawisko ulega nasileniu. W ciągu pierwszych 11 dni października na polsko-niemieckiej granicy było 1934 takich imigrantów.

Niemiecka media informują, że władze kraju prowadzą obecnie śledztwo w sprawie Łukaszenki jako organizatora przemytu imigrantów. Po raz pierwszy poinformował o tym w niedzielę dziennik Bild.

Szlak migracyjny to nie tylko sposób destabilizowania granicy Polski oraz całego naszego państwa, ale również sposób na zarabianie ogromnych sum, które trafiają do reżimu Łukaszenki – mówił na piątkowej konferencji prasowej Stanisław Żaryn. „Szacujemy, że reżim Łukaszenki zainkasował za ten szlak migracyjny miliony dolarów. Wpływy będą kontynuowane przez cały okres funkcjonowania szlaku migracyjnego” – dodał rzecznik.

Z informacji litewskiej ambasady w Mińsku wynika, że choć od blisko 3 tygodni migranci z terytorium Białorusi mają ułatwioną procedurę wnioskowania o status uchodźcy na Litwie, to jak dotąd nikt z niej nie skorzystał.

