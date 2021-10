Korwin-Mikke skrytykował Związek Polaków na Białorusi. Mówił o „życzliwości Łukaszenki”

W niedzielę Janusz Korwin-Mikke był gościem programu Woronicza 17 na antenie TVP Info. Polityk Konfederacji wypowiedział się na temat Aleksandra Łukaszenki oraz obecnego kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Jego zdaniem prezydent Białorusi „był życzliwy dla Polski”. Polityk skrytykował także działania Związku Polaków na Białorusi.

Łukaszenka był dla Polski bardzo życzliwy, mówię to od dawna, i myśmy wpychali Łukaszenkę w objęcia Putina, i w końcu go wepchniemy, zobaczycie. Przez was, przez Polskę, która działała na zlecenie Amerykanów wepchniemy Białoruś do Rosyjskiej Federacji – stwierdził Janusz Korwin-Mikke, cytowany przez portal WP.

Na uwagę, że Związek Białorusi i Rosji istnieje od 20 lat, Korwin-Mikke odpowiedział, że „istnieje, ale nie działał”.

„Rzeczywiście będziemy mieli wojska rosyjskie na granicy Polski. Przez was” – mówił polityk. Wskazał w tym momencie na eurodeputowanego Dominika Tarczyńskiego z PiS, wiceministra klimatu Jacka Ozdoby z Solidarnej Polski oraz ministra Łukasza Rzepeckiego z Kancelarii Prezydenta.

Janusz Korwin-Mikke skrytykował także działania Związku Polaków na Białorusi. W odpowiedzi prowadzący przypomniał, że „Andżelika Borys i Andrzej Poczobut od wielu miesięcy przebywają w ciężkich warunkach w więzieniu”. „Prześladuje odkąd wyście… to jeszcze nie wyście, bo to PO zrobiła, przepraszam bardzo, wzięliście wywiad polski dał agentów polskich i przerobił Związek Polaków na Białorusi na jedyną organizację mniejszości polskiej” – odpowiedział polityk Konfederacji. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że tezy o agenturalności ZPB są lansowane przez białoruski reżim.

Przypomnijmy, że także w styczniu bieżącego roku Janusz Korwin-Mikke wypowiedział się przeciwko wspieraniu Polaków na Białorusi w obliczu groźnego dla polskich szkół projektu ustawy. „W idei narodowej podmiotem jest cały naród polski. A Polska, jako państwo narodowe, musi dążyć do obrony interesów każdego Polaka, szczególnie społeczności setkami tysięcy zamieszkującej tuż za naszą granicą” – odpowiedział mu wtedy inny poseł Konfederacji, Krystian Kamiński.

