Koronawirus: PKP Intercity odwołało około 60 proc. pociągów

PKP Intercity zdecydowało o odwołaniu około 60 proc. składów – poinformowało we wtorek Państwową Agencję Prasową (PAP) biuro prasowe spółki. Przyczyną jest epidemia koronawirusa oraz, co za tym idzie, zmniejszona frekwencja w środkach publicznego transportu.

Jak czytamy w komunikacie spółki, „w odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych przez PKP Intercity w dobie, w ramach obowiązującego rozkładu jazdy, obecnie odwołanych zostało około 60 proc. pociągów, a 8 proc. kursuje w relacjach skróconych”.

Jak podaje PAP, największy polski przewoźnik międzyregionalny – PKP Intercity – informował przed epidemią, że dziennie uruchamia ponad 380 pociągów.

Z kolei Polregio, największy w ogóle działający w regionach przewoźnik informował w komunikacie przesłanym agencji, że codziennie zawiesza średnio około 400 pociągów. Przed epidemią, każdego dnia na polskie tory wyjeżdżało około 1900 pociągów Polregio – były zamawiane i finansowane przez samorządy wojewódzkie.

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury – Szymon Huptyś poinformował we wtorek na Twitterze, że obecnie frekwencja w pociągach spadła o 75 procent.

Do tej pory odnotowano w Polsce 799 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 9 osób zmarło z powodu choroby COVID-19.

Jak informowaliśmy wcześniej, w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

