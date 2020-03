Polska wydała Rosji właściciela galerii handlowej w której doszło do tragicznego pożaru

Rosyjska Prokuratura Generalna poinformowała, że polskie władze dokonały już ekstradycji obywatela Rosji Wiaczesława Wiszniewskiego, współwłaściciela galerii handlowej „Zminiaja Wisznia”.

Wiszeniewski jest w Rosji podejrzany o to, że doprowadził do sytuacji w której pożar w jego kompleksie handlowym miał tragiczne skutki w postaci kilkudziesięciu ofiar śmiertelnych. Według rosyjskich śledczych, właściciel galerii „Zimniaja Wisznia” w syberyjskim Kemerowie przebudował jej budynek stosując łatwopalne materiały. Przy czym jest podejrzany także o to, że wręczył łapówkę w kwocie 7 mln rubli naczelniczce inspekcji nadzoru budowlanego w obwodu kemerowskiego Tanzile Komkowej by ta nie wdrożyła postępowania administracyjnego wymuszającego przebudowę instalacji bądź zablokowanie oddania jej do użytku.

Ponieważ Wiszeniewski od 2016 r. przebywał poza granicami Rosji pozostawał poza zasięgiem tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. W zeszłym roku został zatrzymany w Polsce na podstawie międzynarodowego listu gończego i rosyjskie władze wystąpiły o jego ekstradycję. Jak podała we wtorek agencja informacyjna RIA Nowosti podejrzany znajduje się już na terytorium Rosji.

Wiszniewski trafił do aresztu śledczego w Kalinigradzie. Będzie tam przebywał przez 14 dni w ramach kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa. Jak twierdzi rosyjska Prokuratura Generalna – „Ekstradycja Wiszniewskiego była utrudniona tym, że na terytorium państw wchodzących [w skład] Unii Europejskiej posiadał on własność, zagraniczne konta [bankowe], był rezydentem z prawem legalnego pobytu” – cytuje RIA Nowosti.

Poza Wiszniewskim podejrzanymi w spawie pożaru w centrum handlowym w Kemerowie jest także wspomniana inspektor Komkowa, jej syn Eduard, inny urzędnik kemerowskiej inspekcji nadzoru budowlanego Swietłana Szengieria i dyrektor przedsiębiorstwa „Resurs” Nikita Czeredniczenko.

26 marca 2018 r. doszło do pożaru w galerii handlowej „Zimniaja Wisznia” („Zimowa Wiśnia”), które spowodowało śmierć 60 osób i obrażenia u kolejnych 79 spowodował obrażenia. W pożarze zginęło także 200 zwierząt z 25 gatunków bowiem w galerii funkcjonowało mini-zoo. Pożar miał zaprószyć 12-letni chłopiec. W czasie pożaru pracownicy spóźnili się z zaalarmowaniem klientów. Dodatkowo były problemy z wyjściami ewakuacyjnymi. Jednak najpoważniejszym problemem okazała się szybkość rozprzestrzeniania się płomieni na skutek zastosowania materiałów nie odpowiadających normom przeciwpożarowym.

Pożar centrum handlowo-rozrywkowego Zimowa Wisznia w Kemerowie na Zachodniej Syberii wstrząsnął Rosją. Po tragedii na głównym placu Kemerowa odbył się 10-godzinny wiec, na którym opłakiwano ofiary. Władze obwodu reprezentowali na nim zastępcy gubernatora Władimir Czernow i Siergiej Ciwiliew. Wicegubernator Ciwiliew na kolanach musiał błagać krewnych ofiar o przebaczenie. Moskwa zareagowała dymisjami lokalnych urzędników, na miejsce udał się Władimir Putin.

