Koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii

Karol III został koronowany na króla Wielkiej Brytanii w Opactwie Westminsterskim.

W sobotę 6 maja 2023 roku podczas uroczystości w Opactwie Westminsterskim Arcybiskup Canterbury Justin Welby nałożył koronę św. Edwarda na głowę króla Karola III. Był to kulminacyjny moment koronacji. Wcześniej, zgodnie ze zwyczajem, Welby zaprezentował go jako „niekwestionowanego króla”.

Dodajmy, że korona św. Edwarda jest używana tylko podczas koronacji. To jedyny raz w życiu, kiedy monarcha ją nosi.

Nowo koronowany król został intronizowany oraz przyjął przysięgę wierności od arcybiskupa Canterbury oraz następcy tronu, księcia Williama. Ta część ceremonii koronacyjnej została zmodyfikowana. Do tej pory, przyklękali przed monarchą i przysięgali mu wierność wszyscy członkowie rodziny królewskiej oraz Izby Lordów. Teraz uczynił to tylko arcybiskup Canterbury oraz następca tronu. Ten pierwszy wezwał zgromadzonych na uroczystości oraz oglądających transmisję, by dołączyli się do tej przysięgi, mówiąc: „Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym dziedzicom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po namaszczeniu i koronacji króla Wielkiej Brytanii Karola III, namaszczona i koronowana została jego małżonka Camilla. Nie będzie jednak nosiła tytułu „królowej-małżonki”, lecz będzie po prostu „królową”.

Watch highlights from the Coronation of King Charles III and Queen Camilla – the first coronation to take place in 70 years. #Coronation pic.twitter.com/SruQ8Hfe0c

— Westminster Abbey (@wabbey) May 6, 2023