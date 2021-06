Kontrowersyjna wystawa w Radomiu. „Zmakdonaldyzowana” Polska Walcząca obok „ładującej się” swastyki i symbolu tzw. Strajku Kobiet

Wszechpolacy przytoczyli interpretację pracy, którą przedstawił sam autor:

Powstanie Warszawskie to 200 tys. ofiar i doszczętnie zniszczone miasto przez tych, którzy chcieli narodu bez Żydów, Romów czy gejów i lesbijek – pisze Szymankiewicz i apeluje: Nie trywializujmy jej plastikowymi gadżetami, <<patriotycznymi>> koszulkami, ubrankami dla psa, skarpetami i kołdrami, czy opaską z kotwicą na ramionach warszawskich kelnerów.

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej zwrócili jednak w swoim wpisie i w późniejszej dyskusji uwagę, że praca wystawiona została w centrum Radomia bez żadnego komentarza, w „bloku tematycznym” razem z innymi plakatami przedstawiającymi krzyż wyposażony w pałkę oraz „ładującą się” swastykę. Całość interpretowana może być jako kuriozalna sugestia, że polscy patrioci wypaczający patriotyzm oraz opresyjna instytucja jaką jest wedle autora Kościół katolicki, prowadzą do narodzenia się w Polsce nazizmu.

Nie kpijmy też z polskiego symbolu walki o wolność w tak ordynarny sposób. Jest on dla Polaków po prostu czymś ważnym. Krytyka trywializacji pewnych zdarzeń z przeszłości nie może posuwać się do… ich trywializacji – podkreślili wszechpolacy. W kolejnym wpisie napisali:

Symbol Polski Walczącej jest z zasady symbolem masowym i nie ma absolutnie nic złego w tym, że masy się z nim utożsamiają i go eksponują np. na koszulkach. Problem pojawia się, gdy taka koszulka nie jest noszona godnie. Jednak ogółem percepcyjnym problemem środowiska lewicowo-liberalnego jest to, że zjawiska masowe takie jak moda na patriotyzm, z którą mieliśmy do czynienia wśród młodego pokolenia kilka lat temu, postrzegają przez relatywnie nieliczne patologiczne jej objawy – np. osoby upijające się i jednocześnie eksponujące pewną symbolikę. To jest błąd percepcyjny, albo po prostu zła wola i chęć ośmieszenia pewnych idei. Nie możemy też spłycić wymowy symbolu Polski Walczącej jedynie do powstania warszawskiego, co jest w zasadzie jednym z poważniejszych zarzutów interpretacyjnych wobec autora plakatu. Sztuka to nie tylko dany obraz, ale także cały kontekst w jakim występuje.

Dalej czytamy:

Gdyby autor prac oddawał na wystawie hołd walczącym o wolność to dyskutowana praca miałyby być może zdrowy przekaz. Ale widząc inne prace autora umiejscowione tuż obok lub ogółem całokształt jego twórczości to nie ma żadnych wątpliwości, że wcale mu na sercu nie leży dobro polskiej wspólnoty narodowej, a za cel postawił sobie po prostu dekonstrukcję symboliki tworzącej nasz narodowy mit (mit w rozumieniu sorelowskim). W tej chwili w centrum Radomia mamy wielką zmakdonaldyzowaną Polskę Walczącą, wystawioną bez najmniejszego komentarza i w towarzystwie innych prac, których celem bynajmniej nie jest promocja polskości. To tak jakby ktoś dokonał kałowego performance z udziałem flagi narodowej na samiuśkim rynku, a potem odszedł bez słowa i napisał w internecie, że jego sztuka miała na celu wykazanie stosunku niektórych Polaków do ich ojczyzny…

Jak stwierdzili wszechpolacy, „pomińmy milczeniem przedstawienie przez autora pracy powstania warszawskiego jako wydarzenia, w którym na celowniku znaleźli się Żydzi czy geje…”