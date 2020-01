Konfederacja: Pierwsza deklaracja programowa Bosaka i powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania i Promowania Mikroprzędsiębiorczości

Krzysztof Bosak we wtorkowym wywiadzie w RMF FM złożył swoją pierwszą deklarację programową. Zapowiedział, że jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki Polakom. Tego samego dnia Artur Dziambor oraz Grzegorz Braun zaprezentowali na konferencji prasowej Parlamentarny Zespół ds. Wspierania i Promowania Mikroprzędsiębiorczości.

Ostatnie 12 lat rządów zarówno Platformy jak i PiS-u cechowały się trwałą, długookresową tendencją do podnoszenia większości obciążeń podatkowych i opłat. Polityka rządów skoncentrowana była na drenowaniu budżetów tak przedsiębiorców, jak i budżetów domowych. Z reguły w sposób ukryty poprzez podnoszenie opłat niezauważalnych często i przede wszystkim podatków pośrednich. (…) Ja jako kandydat na prezydenta deklaruję to, że takiej właśnie polityki nie akceptuję. Uważam, że większość pieniędzy powinna zostać w kieszeni obywateli, ciężko pracujących ludzi, polskich przedsiębiorców – powtórzył Bosak na konferencji prasowej.

Artur Dziambor i Grzegorz Braun zaprezentowali następnie Parlamentarny Zespół ds. Wspierania i Promowania Mikroprzędsiębiorczości, którego działalność „będzie wpisywała się do wolnościowego przekazu w kampanii prezydenckiej”.

Dzisiaj spotykamy się w gronie posłów i części społecznej ws. powstania Zespołu ds. Wspierania i Promowania Mikroprzedsiębiorczości. To jest jedna z obietnic wyborczych Konfederacji. To jest też osobiście dla mnie najważniejsza sprawa, ponieważ mikroprzedsiębiorcą byłem dopóki nie zacząłem pracować w Sejmie. Przychodziłem do Sejmu mówiąc, żeby były jak najniższe podatki, jak najmniejsza biurokracja, żeby ZUS nie nękał jednoosobowych działalności gospodarczych. (…) Ten zespół jest po to, żeby załatwiać konkretne problemy. Techniczne zmiany w ustawach, w tych miejscach gdzie konkretne branże mają konkretny problem – przekonywał Dziambor.

