Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła pakt migracyjny

Za przyjęciem paktu migracyjnego zagłosowały wszystkie frakcje w Parlamencie Europejskim, do których należą partie tworzące centrolewicową koalicję rządzącą w Polsce.

O sprawie poinformował w środę rano europoseł Patryk Jaki. „Komisja w PE właśnie przyjęła pakt migracyjny. Dokładnie za dwa lata miliony migrantów będą rozdzielane do różnych państw, w tym do Polski” – powiedział na krótkim nagraniu, zamieszczonym na platformie X. Dodał, że zgodnie z założeniami paktu, „będzie można się wykupić”, płacąc 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego imigranta.

„Ale jeżeli KE stwierdzi, że jest sytuacja kryzysowa, to wtedy nie będzie można się wykupić” – zaznaczył Patryk Jaki. Przywołał też stanowisko Ylvy Johansson, unijnej komisarz, która „chciałaby ok. 4,5 mln migrantów rocznie przyjmować i rozdzielać do rożnych państw”.

Polityk Suwerennej Polski zaznaczył, że za przyjęciem paktu głosowały wszystkie partie-frakcje w Parlamencie Europejskim, do których należą Platforma Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica, czyli ugrupowania tworzące centrolewicową koalicję rządzącą w naszym kraju.

„Wszyscy nie zdajecie sobie sprawy z tego, co to będzie oznaczało dla naszego kraju. To jest po prostu wstyd, jak ta cała ekipa [premiera Donalda – red.] Tuska i Koalicja 13 grudnia postępuje” – dodał.

Jednocześnie, zadowolenie z postawy PE wyraziła komisarz Johansson. Jest też przekonana, że rząd premiera Tuska będzie realizował postanowienia paktu. Dodała też, że porozumienie w sprawie Paktu Migracyjnego zostało zawarte pod koniec grudnia 2023 roku, przy czym wcześniejszy rząd PiS premiera Mateusza Morawieckiego nie uczestniczył w negocjacjach. W momencie dołączenia nowego polskiego rządu do procesu, pakiet był już uzgodniony.

Przypomnijmy, że tydzień temu, mimo sprzeciwu Polski, ambasadorowie UE przyjęli pakt azylowo-migracyjny, który zakłada relokację uchodźców. Obecne władze Polski podkreślają, że porozumienie w niewystarczającym stopniu wychodzi naprzeciw specyficznej sytuacji państw graniczących z Białorusią i Rosją. Dotyczy to problemu „instrumentalizacji migrantów”. Rząd Donalda Tuska uważa również, że pakt nie zapewnia „odpowiedniej równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością”.

RMF FM zwracało wcześniej uwagę, że unijny pakt azylowo-migracyjny nie zacznie prędko obowiązywać. W kwietniu będzie głosowany w Parlamencie Europejskim, po czym ponownie trafi do akceptacji Rady Unii Europejskiej. Kolejnym etapem jest publikacja w unijnym Dzienniku Ustaw i dopiero wtedy porozumienie wejdzie w życie. Przepisy dotyczące relokacji migrantów zaczną obowiązywać najpewniej w 2026 roku.

System „obowiązkowej solidarności” ws. relokacji migrantów został przyjęty w czerwcu 2023 roku mimo sprzeciwu Polski i Węgier. Porozumienie przewidywało, że państwa członkowskie Unii Europejskiej albo przyjmą część osób ubiegających się o azyl, albo zapłacą 20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta, opcjonalnie można też udzielić tzw. wsparcia operacyjnego. Strona polska, czyli wówczas rząd PiS, nie zgadzała się na system „obowiązkowej solidarności”, zaproponowany przez Komisję Europejską, argumentując, że Polska de facto byłaby zmuszona do przyjmowania nielegalnych migrantów. Główne instytucje UE doszły do porozumienia w sprawie mechanizmu “obowiązkowej solidarności” przy relokacji migrantów w grudniu tego samego roku.

Nowe przepisy zakładają m.in. skuteczniejsze kontrole migrantów, a także ich szybsze powroty do krajów pochodzenia. Wprowadzają też system obowiązkowej solidarności, by wesprzeć kraje przyjmujące migrantów. Dotyczy to zasadniczo państwa członkowskie z południowej Europy, jak Włochy, Grecja czy Malta. Zgodnie z tą zasadą, państwa członkowskie mogą wybierać między przyjęciem osób ubiegających się o azyl a wniesieniem wkładu finansowego. System ten, zdaniem krytyków, jest jednak w istocie oparty na zasadzie „przyjmuj albo płać” i faktycznie oznacza płacenie daniny za każdego, nieprzyjętego imigranta.

