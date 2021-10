Kolejna rekordowa liczba prób przekroczenia granicy

Straż Graniczna poinformowała za pomocą mediów społecznościowych o kolejnej rekordowej liczbie prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W sobotę odnotowano 739 takich przypadków.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w sobotę odnotowano 739 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 6 nielegalnych imigrantów wszyscy są obywatelami Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 15 osób: 14 cudzoziemców – w tym aż 5 obywateli Gruzji.

739 prób nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱odnotowali wczoraj tj.09.10 funkcjonariusze SG.Zatrzymano 6 nielegalnych imigrantów to ob.Iraku.Pozostałym próbom zapobieżono.Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 15 os.: 14 cudzoziemców- w tym aż 5 ob. Gruzji i 1 ob. Polski. pic.twitter.com/h3MuhUDTU9 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 10, 2021

W sobotę Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, poinformował o wstrzymaniu lotów z Iraku na Białoruś. Dotyczy to również lotów realizowanych przez irackie i katarskie linie lotnicze. Irakijczycy będą mogli korzystać jedynie z lotów powrotnych. „Ważny news! Zgodnie z wytycznymi Irackiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wstrzymane zostały wszystkie loty z Iraku na Białoruś, w tym loty irackich i katarskich linii lotniczych. Dla obywateli irackich realizowane będą jedynie loty powrotne z Białorusi” – napisał Żaryn na Twitterze.

Warto dodać, że Straż Graniczna opublikowała w sobotę materiały wskazujące na to, że służby białoruskie organizują przepływ nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy zwożeni są do obiektów po byłej białoruskiej placówce granicznej. Według polskich pograniczników, tam oczekują oni na dalsze instrukcje białoruskich służb.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, patrole funkcjonariuszy i żołnierzy raportowały, że z nocy piątku na sobotę po raz kolejny było słychać strzały po stronie białoruskiej przy granicy z Polską.

Jak pisaliśmy, Portal „Wirtualna Polska” zamieścił reportaż z okolic gminy Michałowo na Podlasiu, przez teren której przemieszczają się cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski, w tym również dzięki pomocy i wsparciu białoruskich służb. Według reportażu, w tamtejszych lasach można znaleźć różne rzeczy porzucone przez migrantów. Są to m.in. bilety lotnicze, testy na COViD-19 (jeden z nich wykonano w Damaszku), a nawet listy zameldowania w mińskim hotelu „Europa”, wraz z nazwiskami i numerami paszportów. „Dokumenty potwierdzają, że białoruski reżim pod przykrywką wycieczek organizuje wyprawy, których celem jest nielegalne przekroczenie granicy” – podaje WP.pl. Migranci przed udaniem się na zachód są zakwaterowywani w hotelach, głównie tych należących do ludzi związanych w władzą. Według części źródeł, jest ich już tak dużo, że obecność obcokrajowców m.in. w Mińsku staje się coraz bardziej widoczna, a we wspomnianych hotelach brakuje już miejsc.

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

Kresy.pl