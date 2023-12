Komisja Europejska przeciw platformie społecznościowej Elona Muska – eurokraci chcą silniejszej moderacji

Z kolei dla Komisji jest to pierwsze działanie w zakresie egzekwowania przepisów jej nowej dyrektyry. Dlatego X stanowi prawdopodobnie cel pokazu siły, ponieważ inne platformy będą uważnie obserwować rozwój sytuacji, aby sprawdzić, czy DSA “ma zęby”, jak to ocenił Euractiv.

​Podstawą formalnych działań jest wstępne zbadanie raportu z oceny ryzyka X złożonego we wrześniu, raportu przejrzystości opublikowanego w listopadzie oraz odpowiedzi na formalne wnioski o udzielenie informacji, które dotyczyły rozpowszechniania nielegalnych treści związanych z ponowną eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Dyrektor UE wyraził pewne wątpliwości co do poziomu zasobów zespołów moderujących treści X, kwestionując, czy są one wystarczające do utrzymania i funkcjonowania mechanizmu powiadamiania i podejmowania działań w przypadku nielegalnych treści wymaganego na mocy DSA. Podważa między innymi skuteczność funkcji Community Notes i innych środków mających na celu ograniczenie dezinformacji, ponieważ uznał, że ocena ryzyka nie jest wystarczająco szczegółowa, zwłaszcza w odniesieniu do języków innych niż angielski.